El Ayuntamiento de Sevilla invierte 400.000 euros en mejorar la iluminación y crear una zona de calistenia en el parque Infanta Elena

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de le Gerencia Municipal de Urbanismo y la delegación de Parques y Jardines, está realizando «mejoras notables» en el parque Infanta Elena de Sevilla Este, con la instalación de una nueva área de calistenia, así como la renovación del alumbrado público en la zona. Estas actuaciones suponen una inversión de más de 400.000 euros.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado algunos de los trabajos que se están realizando en este espacio, uno de los parques periurbanos «más grandes de la ciudad y que da servicio a todo el perímetro de Sevilla Este«.

En este sentido, el Ayuntamiento está ejecutando un «importante» proyecto de instalación de una nueva área de calistenia, «muy demandada por los jóvenes del barrio desde hace años y que se convertirá en la primera que existirá en toda Sevilla Este con una inversión de 70.000 euros«, ha destacado Sanz. Asimismo, ha añadido que los usuarios podrán disfrutar de estas instalaciones desde principios de octubre, que contarán con una zona de 'Cross System' y otra de 'Workout'.

Del mismo modo, el alcalde ha señalado que «desde hace décadas la renovación del alumbrado público de todo el parque supone una numerosa petición por parte de los usuarios que durante la noche queda totalmente oscuro en numerosas áreas del mismo«.

Por ello, a través de la Gerencia de Urbanismo, han ejecutado «un proyecto de renovación de luminaria y ampliación de la red de alumbrado con una inversión de 312.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses». Estas mejoras de luminarias en Sevilla Este «comienzan a ser frecuentes, y empezarán en septiembre también en el entorno de Emilio Lemos y Faustino Gutiérrez Alviz«, ha apostillado el primer edil.

Del mismo modo, el Ayuntamiento y Endesa está retirando los cables y torres de alta tensión que afectan a este «pulmón verde» de Sevilla Este, cumpliendo así con «una demanda histórica de todos sus vecinos». Estos trabajos se unen a la renovación de «gran parte del mobiliario urbano» del parque, en el que destacan sus nuevos bancos.

Así, Sanz ha señalado que con estas actuaciones «se responde a las demandas de los vecinos de este barrio y se les ofrece un entorno más seguro en uno de los parques periurbanos más grandes de la ciudad, y nuevas zonas comunes a la altura de ellos«.

Finalmente, el alcalde ha concluido con que este proyecto «no solo revitaliza un espacio esencial para el esparcimiento de la comunidad, sino que también refuerza el compromiso del de gobierno con la inclusión y la accesibilidad universal, así como con el deporte saludable».