Ardor ecoverde

Lo que son las cosas: el ardor ecologista de los socialistas sevillanos ha marcado un gol en propia meta en la portería que defiende su secretario Javier Fernández, celoso cancerbero de las esencias sanchistas provinciales. Resulta que al también presidente de la Diputación, en su faceta de promotor inmobiliario de los terrenos del Cortijo de Cuarto, le ha salido un sector contestatario en el propio partido, que pide en comunión ecoclimática, que todo aquello se convierta en un gran parque metropolitano. ¿A dónde irá ahora Fernández a pedir diligencia urbanística para su proyecto con tamaña contestación interna? Es lo que tiene ese sorber y soplar al mismo tiempo tan propio de las ideologías a conveniencia.

