El apagón en Sevilla: ¿por qué la luz se restableció en los Remedios ocho horas antes que en el Cerro del Águila?

El 28 de abril de 2025 pasará a la historia de España como un «lunes negro» a causa de un apagón sin precedentes del suministro eléctrico sobre el que no existe tres días después ninguna explicación definitiva, aunque muchos expertos apunten a alguna imprevisión (o ... negligencia) de Red Eléctrica Española, el operador global de infraestructuras esenciales de electricidad y de telecomunicaciones encargado de coordinar la demanda y la oferta de energía eléctrica en España. Aunque tardará en saberse qué pasó exactamente la mañana del 28 de abril y las cirunstancias concretas que llevaron a casi 60 millones de habitantes (los 48,5 de España y los 10,5 de Portugal) al fundido en negro de todas las instalaciones elécricas en menos de cinco segundos, hay otras preguntas menos trascendentes pero no carentes de interés que suscita el gran apagón del lunes.

Una de ellas es la causa de la asimetría en el restablecimiento del fluido eléctrico, esto es, las razones que hicieron que la luz regresara antes (en algunos casos, mucho antes) a unos lugares que a otros, con las consecuencias económicas y de todo tipo que esas horas de más (o de menos) suponen para sus habitantes y su economía. Afortunadamente, los grupos electrógenos de los hospitales y el esfuerzo generoso de los profesionales sanitarios impidieron la muerte de los miles de enfermos que dependen para sobrevivir de algún aparato eléctrico.

Esta sorprendente asimetría no sólo se dio entre unas regiones y otras -grandes zonas del País Vasco pudieron recuperar la normalidad menos de tres horas después del apagón-, o entre unas provincias españolas y las demás, sino también en el interior de las propias capitales. Sevilla es un ejemplo de ello porque cualquier encuesta a pie de calle que se haga revelaría que la luz volvió hacia las 17 horas (cuatro horas y media después del fundido a negro) en amplias zonas de Mairena del Aljarafe y Nervión y, una hora más tarde, a otros barrios de Sevilla como los Remedios, Triana, San Bernardo, la isla de la Cartuja (donde se encuentra la sede de ABC de Sevilla) o amplias zonas del Centro, mientras que al Cerro del Águila, Santa Clara o Sevilla Este, por citar sólo tres barrios o zonas populosas, la luz no regresó hasta bien entrada la noche. Hacia las 18 horas del lunes se restableció la energía eléctrica en el Edificio Viapol, sede sevillana de la agencia de noticias Europa Press, mientras en zonas próximas a ella no se reanudó el suministro hasta dos horas más tarde. Hubo incluso calles como Pureza, en el barrio de Triana, donde la luz llegó varias horas antes a un lado de la calle que a otro. Los vecinos se cruzaban las miradas por los balcones y ventanas con extrañeza, unos por la «suerte» que tenían, otros por la mala fortuna.

Y no es un caso aislado el de esta calle emblemática del antiguo arrabal trianero. En la zona «nueva» de Pinto Montano la energía eléctrica se restableció sobre las 22,30 horas, mientras que en la zona más antigua regresó cuatro o cinco horas antes. En Alcosa, donde también viven decenas de miles de personas, llegó a la luz hacia las 11,30 de la noche, igual que en el Polígono San Pablo. Sin embargo, en frente, en Santa Justa, al otro lado de Kansas City, llegó la luz cinco horas y media antes.

¿Cuál es la razón de que el restablecimiento del suministro difiriera en zonas tan cercanas? Un experto que trabajó en una importante compañía del sector eléctrico explica a ABC que «a medida que el operador del sistema (Red Eléctrica Española), va «abriendo el grifo» desde una subestación de muy alta tensión, hay que ir reconectando progresivamente los consumos de la zona, por distintos niveles de tensión, primero en alta, luego en media y finalmente en baja. Y esto está protocolizado y se tiene que hacer con mucha precisión para evitar volver a desequilibrar el sistema». Este experto explica que es esta operadora, con mayoría de capital público, la que «fue dando energía» de forma paulatina a las distintas infraestructuras y subestaciones repartidas por toda España y que, a partir de ahí, las empresas distribuidoras como Endesa fueron activando «aguas abajo» los suministros a las zonas de las que dependen esas subestaciones, que no se corresponden exactamente con barrios o calles concretas de la ciudad. Esto explicaría que algunas viviendas de la calle Pureza (o de la calle San Vicente, por poner otro ejemplo) la luz volviera a las 17 horas , y en otros inmuebles de esas dos mismas calles lo hiciera varias horas después. En las viviendas más cercanas al parque de bomberos de San Bernardo el suministro se restableció incluso unos minutos antes de las 17 horas.

Red Eléctrica Española fue activando de forma paulatina las distintas infraestructuras según criterios técnicos y Endesa priorizó las zonas con hospitales, instalaciones de seguridad, comisarías de Policía, bomberos y repetidores de telecomunicaciones, además de lugares con personas electrodependientes

Fuentes oficiales de Endesa explican que el restablecimiento energético se hizo «con neutralidad», pero «dando prioridad a las líneas que alimentan suministros más esenciales, como hospitales, centros de salud, instalaciones de seguridad, cmisarías de Policía, CECOP, bomberos y zonas de eas subestaciones donde existen repetidores de telecomunicaciones«. También se priorizó las zonas con personas «electrodependientes», esto es, que necesitan para su supervivencia aparatos eléctricos como bombonas de oxígeno y otros. «Sabemos dónde viven y han sido también nuestra prioridad a la hora de iniciar la reconexión», aseguran estas fuentes.

Los Remedios, una de las zonas de la capital donde antes se restableció la energía eléctrica, cuenta con la Jefatura Superior de la Policía Nacional y otra de la Policía Local. Y también con personas de avanzada edad que dependen de bombonas de oxígeno. Triana, que también fue de las primeras zonas de Sevilla que recuperó la normalidad eléctrica, cuenta con dos centros de salud y el Hospital Infanta Luisa.

Llama la atención que a la localidad de Bormujos, sede del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe, la luz llegara varias horas más tarde que a Mairena del Aljarafe, limítrofe con ella y que no cuenta con ningún equipamiento sanitario de esta envergadura. En Gines, otra localidad fronteriza con Bormujos, no se restableció el suministro eléctrico hasta la madrugada.

«Otro factor que puede afectar al restablecimiento de energía es la no disponibilidad de canales de comunicación abiertos, por ejemplo, 5G e Internet, lo que obliga a enviar físicamente a operarios» Antonio Gómez Expósito Catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla

Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y «fellow member» del Institute of Electrical and Electronics Engineers, asegura que «otro factor que en caso de apagón puede afectar al proceso de restablecimiento de la energía es precisamente la no disponibilidad de canales de comunicación abiertos (por ejemplo, 5G, o Internet, como ocurrió el lunes) para poder hacer la maniobra telemandada, lo que obliga a enviar físicamente a operarios, y en ese caso -añade- quizá la distancia y la reducción de tiempos sea un factor que afecte al orden preestablecido de reposición«.