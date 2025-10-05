Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

Antonio Ayala, experto en longevidad: «Para llegar a centenario hay tener buen humor y relaciones sociales, aparte de la lotería genética»

Ser creyente y alegre también ayuda a llegar a los cien años de edad, según un estudio con centenarios de Sevilla realizado en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe por el catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla y la geriatra Cristina Garzón

«Los andaluces enferman más que vascos, catalanes y cántabros a partir de los 60 años»

«El estrés destruye los huesos, las neuronas y el colágeno de la piel»

Boda Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo

Antonio Ayala en su despacho de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla
Antonio Ayala en su despacho de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla MARÍA GUERRA
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antonio Ayala Gómez es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en longevidad y antienvejecimiento de España. Con más de 40 años de experiencia profesional y una formación de casi tres años en el National ... Institute of Health de Baltimore (USA), la Universidad de Stanford lo incluyó en su listado de los mejores científicos del mundo. Ha sido profesor en Máster de Medicina Antienvejecimiento en Estados Unidos, Brasil, Méjico, Dubai, Tailandia y Colombia, entre otros países, y editor asociado de la revista «Oxidative Medicine and Cellular Longevity». Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina y Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), participa en un estudio pionero en Andalucía realizado con personas centenarias en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe, de la mano de la geriatra Cristina Garzón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app