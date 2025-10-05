Suscríbete a
entrevista

Antonio Ayala, experto en longevidad: «Los andaluces enferman más que los vascos, catalanes y cántabros a partir de los 60 años»

Este catedrático de Bioquímica y experto en longevidad participa en un estudio pionero realizado con centenarios de Sevilla en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe

«Para llegar a centenario hay que tener buen humor y relaciones sociales, aparte de la lotería genética»

«El estrés destruye los huesos, las neuronas y el colágeno de la piel»

Antonio Ayala en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla
Jesús Álvarez

Antonio Ayala es uno de los mayores expertos en longevidad y antienvejecimiento de España. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular con más de 40 años de experiencia profesional y una formación de casi tres años en el National Institute of Health de Baltimore (USA), la ... Universidad de Stanford lo incluyó en su listado de los mejores científicos del mundo. Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina y Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), participa, junto con la geriatra Cristina Garzón, en un estudio pionero en Andalucía realizado con personas centenarias en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.

