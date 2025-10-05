Antonio Ayala, experto en longevidad: «El estrés destruye los huesos, las neuronas y el colágeno de la piel»

Antonio Ayala Gómez es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en longevidad y antienvejecimiento de España. Ha sido profesor en Máster de Medicina Antienvejecimiento en Estados Unidos, Brasil, Méjico, Dubai, Tailandia y Colombia, entre ... otros países, y la Universidad de Stanford lo incluyó en 2023 en su listado de los mejores científicos del mundo. Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina y Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), colabora con la geriatra Cristina Garzón en un estudio pionero en Andalucía realizado con centenarios de Sevilla en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.

-¿El estrés es cancerígeno?

-El estrés es quizá lo que más estragos causa en la salud de las personas. Lo podemos ver en políticos que están en primera línea como, por ejemplo, Pedro Sánchez, o en personajes famosos que han tenido algún problema con la justicia, como Iñaki Urdangarin. En cuatro o cinco años presentan un gran deterioro, que se debe al cortisol, la hormona del estrés. El estrés es muy malo y todos sabemos que los corticoides, que tienen una estructura parecida, no se pueden tomar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cortisol te te destruye los huesos, te destruye el colágeno de la piel, o sea, te envejece. El cortisol es una hormona que tenemos, que sube por la mañana y es lo que nos permite arrancar, pero después decae a las cuatro o cinco de la tarde. Si no decae, no podemos dormir. ¿Qué es lo que pasa con una persona estresada? Que el cortisol no baja. Y esto produce todo tipo de enfermedades. Para entendernos y sin entrar en detalles bioquímicos, destruye los huesos y las neuronas y el colágeno de la piel.

-O sea, para vivir mucho hay que tener poco estrés y dormir bien..

-Sí, entre otras cosas. A nuestros centenarios les ha tocado la lotería genética pero en el estudio que realizamos con la geriatra Cristina Garzón estamos intentando estudiar las variantes genéticas que han de tener las personas, esa combinación precisa para llegar a centenarios, pero eso se nos está resistiendo un poquito.