entrevista

Antonio Ayala, experto en longevidad: «El estrés destruye los huesos, las neuronas y el colágeno de la piel»

Este catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla lo considera uno de los mayores factores que acortan la vida de las personas

«Para llegar a centenario hay que tener buen humor y relaciones sociales, aparte de la lotería genética»

«Los andaluces enferman más que vascos, catalanes y cántabros a partir de los 60 años»

El catedrático Antonio Ayala en la Facultad de Farmacia de Sevilla
Antonio Ayala Gómez es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en longevidad y antienvejecimiento de España. Ha sido profesor en Máster de Medicina Antienvejecimiento en Estados Unidos, Brasil, Méjico, Dubai, Tailandia y Colombia, entre ... otros países, y la Universidad de Stanford lo incluyó en 2023 en su listado de los mejores científicos del mundo. Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina y Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), colabora con la geriatra Cristina Garzón en un estudio pionero en Andalucía realizado con centenarios de Sevilla en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.

