Un terremoto de magnitud 4,2 frente a Fuengirola se deja sentir en tres provincias andaluzas sin causar daños

Un terremoto de magnitud 4,2 frente a Fuengirola se deja sentir en tres provincias andaluzas sin causar daños

El Instituto Geográfico Nacional localiza el hipocentro 80 kilómetros de profundidad, lo que ha minimizado su impacto en la superficie pese a ser percibido en Málaga, Sevilla y Córdoba

Un terremoto de 4,2 con epicentro en Fuengirola se deja notar en Córdoba

El terremoto de este viernes 5 de diciembre ha tenido epicentro en Fuengirola
El terremoto de este viernes 5 de diciembre ha tenido epicentro en Fuengirola
Alejandro Trujillo

Málaga

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter ha sido registrado esta viernes 5 de diciembre en la costa de Málaga sin que se hayan reportado daños materiales ni personales hasta el momento. El seísmo ha tenido ... lugar a las 10:38 horas con epicentro en el mar, frente al municipio de Fuengirola. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento se ha producido a una profundidad considerable, entre 77 y 79 kilómetros, una característica técnica que ha amortiguado sus efectos en la superficie.

