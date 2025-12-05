Un terremoto de magnitud 4,2 frente a Fuengirola se deja sentir en tres provincias andaluzas sin causar daños

Un terremoto de magnitud 4,2 en la escala de Richter ha sido registrado esta viernes 5 de diciembre en la costa de Málaga sin que se hayan reportado daños materiales ni personales hasta el momento. El seísmo ha tenido ... lugar a las 10:38 horas con epicentro en el mar, frente al municipio de Fuengirola. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento se ha producido a una profundidad considerable, entre 77 y 79 kilómetros, una característica técnica que ha amortiguado sus efectos en la superficie.

El temblor se ha notado en distintos puntos de la geografía andaluza. Además de en la capital malagueña y localidades costeras como Benalmádena, Torremolinos, Marbella o Mijas, el fenómeno se ha percibido también en municipios del interior como Alhaurín de la Torre y Vélez-Málaga. La propagación de las ondas sísmicas ha alcanzado las provincias de Sevilla, con avisos desde Alcalá de Guadaíra y Constantina, y Córdoba, donde vecinos de la capital, Puente Genil y Nueva Carteya han comunicado haber sentido el movimiento.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado la recepción de varias llamadas de ciudadanos solicitando información, procedentes en su mayoría de la Costa del Sol y la Axarquía. No obstante, los servicios de emergencia han reiterado que no hay constancia de heridos ni de desperfectos en infraestructuras o viviendas, quedando el suceso en un evento perceptible pero sin consecuencias operativas.

Sismicidad habitual en la zona

Este registro se inscribe dentro de la actividad sísmica regular del sur peninsular, zona de contacto entre las placas euroasiática y africana. Si bien se trata del terremoto de mayor magnitud en los últimos seis meses, los expertos recuerdan que el Mar de Alborán registra movimientos frecuentes de esta naturaleza. En el último mes se han contabilizado unos cinco seísmos de distinta intensidad en el entorno, y hace pocos días se detectó otro evento de magnitud 3,2 cerca de Estepona.

La Red Sísmica Nacional mantiene el seguimiento habitual del evento para monitorizar posibles réplicas, aunque la gran profundidad del hipocentro reduce habitualmente la probabilidad de secuelas significativas en superficie.