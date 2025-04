Ambiente en el Centro: Sevilla celebra el día internacional de las colas

La cola para comprar lotería en la administración del Gato Negro llegaba este viernes a la mitad de la Avenida. Todavía no eran las cuatro de la tarde cuando el Ayuntamiento daba orden de reducir el servicio de Metrocentro hasta la Puerta de Jerez por motivos de seguridad. Sevillanos y visitantes han tomado la calle, animados por la buena meteorología que invita a salir.

Las aglomeraciones se han repetido en cada punto del Centro, para comprar los últimos dulces de convento en el Alcázar, ver la exposición de San Fernando en la Catedral o visitar el belén de Cajasol, para el que el público aguardaba pacientemente su turno llenando toda la acera de Entrecárceles y una parte de Álvarez Quintero.

Tampoco ha sido tarea fácil encontrar una mesa para almorzar este festivo de la Inmaculada, que se convierte por un día en la patrona de los impacientes. «Lo teníamos todo reservado desde hace dos semanas y han fallado muy pocos«, ha comentado a ABC uno de los camareros de la Primera del Puente, en la calle Betis, donde algunos han encontrado refugio ante la imposibilidad de comer en el Centro. También se apuntaban clientes en la lista de espera del resto de los restaurantes con vistas al río por si quedaba algo libre. Y conforme se adentraba uno en el Casco Histórico la dificultad era mayor. En varios locales de la calle Adriano se podía tapear de pie o meter codo para hacerse un hueco en la barra. «Era lo esperado en estos días», aclara otro de los trabajadores que atiende al público en la Bodeguita Romero. Señala que la lluvia ha deslucido el arranque del puente, pero el buen tiempo llega a punto para el fin de semana, que es el momento más fuerte.

Entre los almuerzos y cenas de Navidad y estos días festivos, los establecimientos hacen caja y preparan el acopio para la travesía en el desierto que va desde Reyes a la Cuaresma. «Ahora echamos toda la carne en el asador para que el cliente se vaya contento, porque estos días el público es eminentemente local y si vienen turistas, son españoles. Los hosteleros recuerdan que «este puente es exclusivamente nacional, ningún otro país lo tiene», por lo que no hay un aumento significativo de extranjeros y con la llegada de las fiestas navideñas los viajeros suelen decantarse por otros destinos como Londres, París, Roma, Bruselas o Ámsterdam.

Las colas abarrotaban también la entrada de la Catedral, donde sigue expuesta la muestra sobre el rey Fernando III, y en el Alcázar, que clausura este viernes el mercado de dulces de convento. El paseo por las principales calles comerciales tampoco ha sido reposado. Con todos los comercios abiertos y más aglomeraciones en las administraciones de lotería para hacerse con un décimo del sorteo de Navidad. No como en la Avenida, pero sí con una bulla considerable despachaban los trabajadores de los negocios de Sagasta y los dos de Sierpes. Hasta en la Campana, donde la obra del edificio colindante se come más de la mitad de la acera, los clientes aguardaban su turno para llevarse un número. De las colas no se ha librado este viernes ni el Kukuchurro de la Plaza del Salvador ni los puestos de castañas.

Otra de las imágenes que ha llamado la atención ha sido la de pequeños grupos de tunos que seguían en la calle tras la noche de rondallas en la víspera de la Inmaculada. La resaca de la celebración se ha extendido hasta el festivo. El trasiego en los hoteles no ha sido menor. Con una ocupación al 70%, como apuntó a ABC el pasado jueves el presidente de la patronal, Manuel Cornax, el sector está más que satisfecho y espera elevar ese nivel hasta el 80% durante el fin de semana. «Nuestro cliente principal estos días es nacional porque no estamos ante un periodo festivo fuera de España. Y dentro de los nacionales, los madrileños son los visitantes más comunes. El mal tiempo nos puede favorecer ya que el viajero de sol y playa o el de las estaciones de esquí pueden cambiar sus destinos a última hora y decantarse por sitios como Sevilla donde se pueden hacer muchas cosas incluso con lluvia«, declaró.

Conforme cae la tarde el eje de la Catedral, Alcázar y Plaza de San Francisco se ha llenado por completo para disfrutar del alumbrado Navideño, que es el principal reclamo estos días. Los sevillanos esperan con expectación la siguiente oferta, que es el mapping del río, que comenzará el 20 de diciembre para diversificar así el público, hasta entonces, todo se cuece entre la Avenida y la Plaza Nueva.