Así afectarán las obras del tranvibús al Duque... de las que se librará la Semana Santa de Sevilla

Las actuaciones en el eje Puerta Osario-Plaza del Duque durarán unos diez meses y afectarán al tráfico, la movilidad y determinados eventos, aunque respetarán el paso de las cofradías

Sanz garantiza que la obra del tranvibús no afectará a las cofradías: «La Semana Santa es una prioridad»

El Ayuntamiento cambia el cronograma de obras del tranvibús al Duque: empezarán por la Campana

Las obras comenzarán por la Campana este mes de septiembre
Las obras comenzarán por la Campana este mes de septiembre
Pepe Trashorras

Las obras de ampliación del tranvibús desde Santa Justa hasta el Duque, que se desarrollarán desde el próximo lunes hasta mediados de julio de 2026 si se cumplen los plazos estimados supondrán una importante transformación urbanística y de movilidad para el Centro de Sevilla. ... Sin embargo, durante los diez meses que durarán los trabajos habrá una serie de afecciones en enclaves tan transitados como la propia plaza del Duque la Campana, la Encarnación o la calle Imagen.

