Así afectarán las obras del tranvibús al Duque... de las que se librará la Semana Santa de Sevilla

Las obras de ampliación del tranvibús desde Santa Justa hasta el Duque, que se desarrollarán desde el próximo lunes hasta mediados de julio de 2026 si se cumplen los plazos estimados supondrán una importante transformación urbanística y de movilidad para el Centro de Sevilla. ... Sin embargo, durante los diez meses que durarán los trabajos habrá una serie de afecciones en enclaves tan transitados como la propia plaza del Duque la Campana, la Encarnación o la calle Imagen.

El plazo de las obras y las vías afectadas por las mismas podrían suponer todo un problema para la celebración de la Semana Santa. Sin embargo, el alcalde aseguró este jueves que es «una prioridad» despejar el eje Puerta Osario-plaza del Duque para entonces, de forma que el contrato especifica que todas estas vías deben quedar expeditas y transitables en la semana de pasión para el normal discurrir de las cofradías por varios de los puntos calientes durante los días grandes con el acceso a la carrera oficial.

Salvando esta circunstancia, las obras del tranvibús van a alterar irremediablemente la vida habitual de estas arterias del Centro durante meses comenzando por la circulación del tráfico, incluyendo el transporte público. Así, las líneas de Tussam con terminal en la plaza del Duque y la de Ponce de León sufrirán una reordenación, trasladándose las terminales al entorno de la Puerta Osario, José Laguillo y Santa Justa. Las líneas que se verán alteradas son las 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 27 y 32. Dejarán por tanto de verse las habituales colas de espera en la Campana y el Duque durante los meses que estarán cortadas estas calles.

Los cortes de las calles se realizarán de forma escalonada, por lo que los desvíos de tráfico no serán al mismo tiempo en todo el eje. Los primeros en comenzar serán los de la Campana y la calle Martín Villa, desde la próxima semana hasta la tercera de noviembre. Entre mitad de octubre y fin de año estará cortada la intersección entre Martín Villa y la calle Laraña. Los desvíos en esta última se prolongarán hasta mediados de febrero, mientras que Imagen estará cortada entre finales de noviembre y la semana previa a Semana Santa.

La plaza del Padre Jerónimo de Córdoba se verá afectada hasta mediados de abril, mientras que Escuelas Pías estará cortada desde la segunda semana de marzo hasta finales de abril y la calle Jáuregui durante tres semanas entre abril y mayo. Puñonrostro y la Puerta Osario, por su parte, experimentarán cortes parciales entre mediados de mayo y mitad del mes de junio. El corte de Almirante Apodaca comenzará en junio y durará mes y medio, mientras que todo el entorno del Duque sufrirá desvíos y alteraciones desde que acabe la Semana Santa hasta mediados de julio, cuando está previsto el fin de las obras.

Actividades afectadas

Además de la alteración del tráfico y del recorrido de las líneas de autobús urbano, las obras en estas céntricas arterias sevillanas afectarán a diversos eventos y celebraciones previstas durante ese período. No debería ser el caso del Heraldo Real y la Cabalgata de los Reyes Magos, puesto que las vías que les afectarían (Martín Villa y la Campana en el primer caso y la Campana y el Duque en el segundo) se prevén despejadas a comienzos de enero. Sí que podría afectar en esas mismas fechas a la salida del Niño Jesús de la hermandad del Valle, puesto que el cronograma incluye cortes en Laraña y la Encarnación en esas fechas.

Esos cortes en el entorno de las Setas durante todo el período navideño coincidirán con la intensa programación navideña que cada año suele darse allí, con puestos en la Encarnación y atracciones infantiles en la Plaza Alta del otrora denominado Metropol Parasol, que este año tendrán que buscar alternativas o un cambio de localización.

Los cortes por las obras no salpicarán a la Cabalgata de los Reyes Magos ni la Semana Santa, que podrán discurrir por el Centro con normalidad

Es más que probable que la reurbanización del eje entre el Duque y la Puerta Osario también tenga su correspondiente repercusión en las pruebas deportivas. Concretamente, en la segunda mayor carrera que se celebra en el callejero hispalense: el Medio Maratón, que se disputará el 25 de enero. Por entonces habrá cortes por las actuaciones en las calles Laraña e Imagen, lo que conllevará una modificación del recorrido de la prueba. Dado que el Maratón, que tiene lugar el mes siguiente, solamente pasa por el Duque y la Campana de las vías que entrarán en obras, el trazado habitual de la carrera no se verá afectado, ya que ese entorno estará libre en febrero.

Por último, las manifestaciones y marchas también estarán marcadas en cierto punto por los trabajos del tranvibús. Podría ocurrir el 8 de marzo con las reivindicaciones del Día de la Mujer. En los últimos años viene dándose la circunstancia de que haya dos o incluso tres manifestaciones diferentes, y al menos una, la del Movimiento Feminista de Sevilla, discurre por la Campana y el Duque buscando la Alameda de Hércules. Esa zona no se vería afectada, pero sí lo estaría si quisiesen discurrir por Imagen o Ponce de León. Ya en junio, la popular manifestación del Orgullo LGTBI toma longitudinalmente todo el eje de las obras del tranvibús, por lo que este próximo año deberá modificar sustancialmente su recorrido, que sí podrá finalizar como siempre en la Alameda.