Adiós a la ola de calor en Sevilla: drástica bajada de temperaturas y noches más frescas

Una turista se protege del con una sombrilla mientras pasea ante la Catedral de Sevilla

Dos semanas después de su inicio, Sevilla -al igual que el resto de Andalucía y gran parte de España- dice adiós a una ola de calor que se ha dilatado más de la cuenta. Y es que, casi desde que dio comienzo este mes de agosto, la capital hispalense ha registrado máximas de 40 grados o más, siendo este el episodio más duro, en lo que a calor se refiere, del verano de este año.

Adentrados ya en esta nueva semana de agosto, por fin, esa ola de calor llega a su fin. Del aviso rojo del fin de semana se pasó el lunes al naranja, mientras que este martes ya desaparece cualquier alerta meteorológica activada desde la Agencia Estatal de Meteorología. Un alivio considerable para todos los sevillanos que han vivido un mes de agosto de calor extremo.

Gran descenso de las temperaturas en Sevilla tras la ola de calor

Para empezar, según los pronósticos de la Aemet, este martes bajarían hasta cuatro grados las temperaturas; esto es, que las máximas estarían en 37 grados y las mínimas en 21, quedando así ya atrás esas noches tórridas de las últimas jornadas. Se inicia así una bajada de los termómetros que se dilataría durante el resto de la semana.

Pronóstico de Aemet para esta semana en Sevilla Aemet

Los valores más bajos se registrarían a mitad de semana, aunque en los días posteriores tampoco se experimentarían cambios bruscos. Y es que, tanto para el miércoles como para el jueves, la bajada sería de entre seis y siete grados con respecto al lunes, cuando se activó el último aviso -por el momento- por temperaturas extremas en Sevilla.

Observando otras predicciones, como las de eltiempo.es, se prevé también una considerable bajada de las temperaturas con la que quedaría ya atrás la ola de calor. Para este martes, las máximas en la ciudad serían de 35 grados, mientras que las mínimas serían de 21. Estos valores irían en descenso con el paso de los días.

Pronóstico de eltiempo.es para esta semana en Sevilla eltiempo.es

El domingo sería el día con menos calor en Sevilla; una jornada que, además de por máximas de 33 grados y mínimas de 20, vendría acompañada de cielos nubosos.