El patio más 'fresquito' de Sevilla está rodeado de lianas y se puede visitar gratis

Un plan diferente y especial para estos días calurosos en Sevilla. Si te apetece disfrutar un rato apartado de las altas temperaturas bajo una buena sombra en un entorno único en la Isla de la Cartuja, anota esta recomendación porque vas a disfrutar de un enclave inigualable y casi secreto para los sevillanos.

Se trata del Patio de Pérgolas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), un rincón imprescindible a la hora de visitar el resto de las instalaciones, pues combina historia, arquitectura y arte contemporáneo en su conjunto.

Este espacio emblemático, que conecta la zona de restauración (cafetería) con los claustrones (espacios expositivos), ofrece sombra natural y frescor a quienes visitan el recinto gracias a su variada vegetación y sus lianas. Además, en febrero acogió una obra de Violeta Mayoral (Almería, 1988), creada específicamente para la exposición, 'Total 2' (2024), por lo que funciona también como un ideal espacio expositivo con bastante encanto.

El Patio de las Pérgolas fue diseñado originalmente para la Exposición Universal de 1992, creado para generar un microclima agradable en el recinto. Su recuperación fue obra del arquitecto José Ramón Sierra durante las labores de rehabilitación del monasterio para la exposición universal. A día de hoy sigue siendo un lugar clave en el recorrido del centro, acogiendo a quienes disfrutan del arte en un entorno inigualable.