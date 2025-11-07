Suscríbete a
Adif refuerza la seguridad ferroviaria con nuevos cerramientos en Sevilla

Las actuaciones se desarrollarán en los municipios de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor

Vías de tren en Sevilla
Vías de tren en Sevilla adif

S. L.

Sevilla

Según ha informado Adif en una nota de prensa este viernes, los nuevos cerramientos se instalarán en los distintos tramos de la red ferroviaria de la provincia de Sevilla. En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en la línea Sevilla–Cádiz, en el entorno ... de los municipios de Dos Hermanas y Sevilla; en la línea Sevilla–Huelva, a su paso por Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor; y en la bifurcación Tamarguillo–La Salud, dentro de los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. El proyecto consta con un presupuesto de 3,3 millones de euros.

