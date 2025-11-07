Adif refuerza la seguridad ferroviaria con nuevos cerramientos en Sevilla

Según ha informado Adif en una nota de prensa este viernes, los nuevos cerramientos se instalarán en los distintos tramos de la red ferroviaria de la provincia de Sevilla. En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en la línea Sevilla–Cádiz, en el entorno ... de los municipios de Dos Hermanas y Sevilla; en la línea Sevilla–Huelva, a su paso por Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor; y en la bifurcación Tamarguillo–La Salud, dentro de los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. El proyecto consta con un presupuesto de 3,3 millones de euros.

Estas intervenciones responden a la necesidad de reforzar la protección y seguridad de la infraestructura ferroviaria en áreas próximas a núcleos urbanos que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. El objetivo principal es prevenir accesos no autorizados y evitar el tránsito indebido por las vías, reduciendo así el riesgo de accidentes y mejorando la convivencia entre el entorno urbano y la red ferroviaria.

La instalación de los nuevos cerramientos favorecerá el uso de los pasos y cruces habilitados, incrementando las condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para las circulaciones ferroviarias. De este modo, se contribuye a una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con el entorno.

Esta actuación se enmarca, además, en el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente el ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), promoviendo infraestructuras más seguras, resilientes y sostenibles.