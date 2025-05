Qué es la mitomanía, la enfermedad que dice Frank Cuesta que padece: causas y síntomas

«Ni tengo cáncer ni tengo conocimientos profesionales de animales, tengo un grave problema de mitomanía y poco a poco se me ha ido yendo de las manos». El giro drástico que ha tomado la vida de Frank Cuesta en los últimos tiempos da para una buena serie de plataforma de pago. Y es que el herpetólogo -que estudia los anfibios y los reptiles- 'youtuber' y naturalista español, conocido como Frank de la Jungla, ha estado en el ojo de la polémica en todo lo que va de 2025.

En febrero fue detenido en Tailandia - donde lleva viviendo hace décadas - por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su Santuario Libertad, una finca de 16 hectáreas que adquirió hace años y donde da refugio a sus animales, y además ha visto cómo se filtraron -por un presunto amigo- unos audios en los que explica cómo envenenó a un gato, cómo debe cortar los cuernos a un ciervo o una serie de compras de tásers, algo que puso en duda todo su trabajo durante estos últimos años.

Si esto fuera poco además hay que añadirle las denuncias con su exmujer Yuyee, quien pasó seis años en una cárcel tailandesa por una presunta trama corrupta, y los problemas de salud de los que informó a principios de año. El leonés dijo que debía retomar su tratamiento contra la leucemia, cáncer que dijo que padecía más o menos desde que su expareja entrara en prisión, hace más de 10 años.

Frank Cuesta confiesa su mentira rodeado de polémica

Roto por todo lo que acontece a su alrededor, el personaje televisivo ha querido dar explicaciones en su canal de Youtube -cuenta con 4,1 millones de suscriptores- con un vídeo en el que pide perdón públicamente. «Lo único que yo tenía en esta vida era mi conexión con los animales, y ahora todo eso está destruido», dijo a sus seguidores en una grabación.

Cuesta ha confesado que su personaje es una mentira. «Como parte del acuerdo, pido disculpas públicas y expongo claramente muchas de las dudas que la gente tenía. Mejor dejarlo aquí claro y seguir adelante», agrega. «He de decir que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido de las manos por un problema de mitomanía y ego. Ni soy veterinario ni herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales», relata en el vídeo en el que ahonda que tampoco es verdad que padezca cáncer.

«Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer». Una mielodisplasia es un grupo de trastornos relacionados con la incapacidad del cuerpo de producir células sanguíneas normales. Fuentes de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) explican que una mielodisplasia o un síndrome mielodisplásico es un cáncer sanguíneo que, además, puede tener el riesgo de evolucionar hacia una leucemia en el 10-20 % de los casos y que afecta a personas con una media de edad de 76 años.

«Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podemos decir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos», continuaba en su discurso.

«Asumo mi responsabilidad de haber engañado todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente», apunta el popular personaje de televisión.

Mitomanía: qué es, síntomas, causas y tratamiento

Según indica en su web el Instituto Psicológico Cláritas, la mitomanía es un trastorno psicológico de la conducta que lleva a una persona a mentir compulsivamente. Una persona mitómana miente e inventa anécdotas fantásticas de manera repetitiva con la finalidad de obtener un beneficio de manera inconsciente que suele ser atención, admiración, evitar un castigo, etc. Debido a estos beneficios que consigue, la conducta es reforzada por lo que la mitomanía se convierte en una conducta adictiva.

Según apunta el DSM-5, manuel de referencia de psiquiatría, no existe un trastorno mental categorizado como 'mitomanía', sí se trata de un término que se ha utilizado de manera coloquial para englobar trastornos donde el uso de la mentira y la fantasía aparece de manera patológica.

«Esas mentiras son para conseguir algo, se creen su propio delirio», explica Sergio García, portavoz del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El psicólogo apunta a que, en muchas ocasiones, la mitomanía puede responder a mentir de forma compulsiva pero también puede perseguir un beneficio.

Características de la persona mitómana Baja autoestima: por lo que tienen una necesidad de recibir atención por parte de los demás y la consiguen a través de la conducta de mentir.

Falta de habilidades sociales: solo saben vincularse con los demás a través de la mentira.

Historias o anécdotas en las que las persona sale victoriosa: normalmente hablan de logros y de situaciones favorables para causar admiración en los demás.

Las historias suelen estar argumentadas en numerosos detalles: en muchas ocasiones la persona se cree sus propias fantasías.

La persona saca un beneficio: atención y buena valoración por parte de los demás.

La mentira se vuelve una compulsión: la mentira se convierte en un hábito de vida y resulta muy difícil Aún cuando es descubierto, insistirá en la mentira.

Las historias tienen una parte de realidad y otra de fantasía.

Niveles altos de ansiedad en las situaciones de mentira: el miedo a ser descubierto hace que estén nerviosos.

Vida social deteriorada: el hecho de ser descubierto en las mentiras hace que su entorno social se distancie o rompan los vínculos quedando la persona más aislada.

«En la literatura de la Psicología se recoge la relación del mentiroso compulsivo con una baja autoestima. Necesita decir mentiras para atraer la atención y la admiración sobre él», indica el psicólogo. Y esa baja autoestima no es incompatible con un alto ego: «El anverso y el reverso de la moneda tiene que ver con tener mucho ego y al mismo tiempo creerse inferior. No me creo importante y a partir de ahí elaboro un gran personaje para llamar la atención».

Los mitómanos, en general, «son personas que están delirando y que nos hacen ver un personaje ególatra, que quiere ser el centro del mundo». Y además hay un componente de narcisismo al querer ser el centro de atención y «me invento una vida que no tengo».