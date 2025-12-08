Suscribete a
ABC Premium

OBESIDAD

Magdalena Wetzel: «La industria alimentaria influye en el diseño de las políticas alimentarias»

Niños, niñas y adolescentes están expuestos a una avalancha de marketing y disponibilidad de productos ultraprocesados baratos, mientras que las opciones saludables son menos visibles y accesibles

El Gobierno prohibirá los alimentos ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales

Magdalena Wetzel
Magdalena Wetzel FRANCISCO ROMERO (SEEDO)
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La obesidad es un problema mundial. Se estima que para 2035 más de 2.000 millones de personas tendrán exceso de peso. Entre las iniciativas globales que se están desarrollado se encuentra el proyecto MAPPS II, liderado por la Federación Mundial de Obesidad (WOF), ... que trata de identificar cómo los sistemas de salud locales, nacionales y mundiales pueden mejorar la atención de la obesidad, proyecto en el que participa España. ABC Salud ha hablado con Magdalena Wetzel, directora de Política y Seguridad de la (WOF) durante su participación en el Congreso de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app