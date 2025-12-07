Prueba los turrones de Quique Dacosta y Jordi Roca y opina sin rodeos: «Esto va a ser una barbaridad»

La Navidad es solo un día al año, pero su celebración es tal que trasciende a todo el mes de diciembre e incluso parte de enero, englobando fiestas como Nochevieja o Reyes Magos en un momento del año que llamamos popularmente 'navidades'.

En estas ... fechas hay muchos elementos característicos, como las luces navideñas en las calles y casas, los abetos, los belenes o los villancicos. Pero si hay otra cosa que destaca en esta celebración, es la comida típica, concretamente los dulces, ya que los platos salados tradicionales varían según el lugar de España en el que nos encontremos.

Así, turrones, mazapanes, polvorones, mantecados, roscón de Reyes, yemas o panettone llenan los lineales de los supermercados y las cocinas en nuestro país desde hace semanas, siendo el bocado estrella para los más golosos. El turrón, en específico, es uno de los dulces que más se ha versionado en los últimos años. Los más clásicos son el turrón duro o el blando, con almentras, el de chocolate, el de guirlache o el de yema.

Sin embargo, este producto permite hacerlo de muchos sabores diferentes, desde los de frutas como naranja, limón, fresa o arándanos, hasta con otros frutos secos como el pistacho, pasando por creaciones más raras y atrevidas como los que llevan queso, café, té matcha, brownie, mojito, leche merengada, donuts o dulce de leche, entre muchos otros.

Uno de los reclamos más populares para muchos respecto a este dulce es que muchos chefs reconocidos lanzan sus propias creaciones de turrón, experimentando con nuevos sabores, combinaciones y texturas. Prueba de ello son los vídeos que muchos comparten en redes sociales degustando las novedades que se lanzan al mercado cada año.

Prueba los turrones creados por Quique Dacosta y Jordi Roca y esta es su valoración: «Me encanta»

Fran Riera, creador de contenido sobre comida, ha hecho su particular cata, probando tres turrones que ha lanzado una popular marca de estos dulces que se caracteriza por apostar por sabores diferentes y exclusivos. En colaboración, los chefs Quique Dacosta y Jordi Roca firman dos turrones de creación propia que el joven ha probado y ha compartido en su cuenta de TikTok.

«Turrón de panettone de Quique Dacosta: este turrón es praliné y ganache de panettone y frutas confitadas. Huele muchísimo a panettone. Es panettone con chocolate, me encanta, me encanta. Está riquísimo, diría que mejor turrón de este año 100%», valora el creador de contenido, que procede con el segundo tipo de turrón, el de Jordi Roca:

«Turrón cromatismo de naranja de Jordi Roca: lleva praliné de naranja, carrot cake, nueces y caramelo de naranja. Oye, está rico eh, muy bueno. La textura me recuerda un poco al polvorón, al mazapán».

Por último, el joven prueba un turrón de Nocilla, la conocida crema de cacao y, antes de probarlo, ya vaticina que le va a gustar: «Esto va a ser una barbaridad», comenta con una sonrisa en la cara. «Está muy rico pero porque soy muy amante del chocolate. Por dentro lleva como crujientito, pero he de decir que a Nocilla Nocilla no sabe».

Para terminar, Fran da su particular veredicto después de probar los tres turrones de sabores atípicos para estas navidades: «El de panettone, mejor turrón de 2025 sin duda», dice sin rodeos.