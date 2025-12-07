Suscribete a
ABC Premium

Prueba los turrones de Quique Dacosta y Jordi Roca y opina sin rodeos: «Esto va a ser una barbaridad»

Durante esta época del año muchos chefs lanzan sus creaciones de turrón, reinventando sabores y texturas

Paga casi 17 euros por el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor: «Estoy rayadísimo»

Prueba los turrones de Quique Dacosta y Jordi Roca y opina sin rodeos: «Esto va a ser una barbaridad»
Prueba los turrones de Quique Dacosta y Jordi Roca y opina sin rodeos: «Esto va a ser una barbaridad» TikTok
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Navidad es solo un día al año, pero su celebración es tal que trasciende a todo el mes de diciembre e incluso parte de enero, englobando fiestas como Nochevieja o Reyes Magos en un momento del año que llamamos popularmente 'navidades'.

En estas ... fechas hay muchos elementos característicos, como las luces navideñas en las calles y casas, los abetos, los belenes o los villancicos. Pero si hay otra cosa que destaca en esta celebración, es la comida típica, concretamente los dulces, ya que los platos salados tradicionales varían según el lugar de España en el que nos encontremos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app