Un psicólogo especialista en Recursos Humanos explica cómo afrontar las cenas de Navidad de empresa: «Si no quieres ir...»

Muchas ciudades en España han encendido las luces de Navidad, lo que significa que las fiestas están cada vez más cerca. En apenas un mes será Nochebuena, pero antes miles de empresas organizan sus comidas y cenas con sus empleados.

Estos eventos suelen ... tener como objetivo unir al equipo y que los compañeros se conozcan más entre ellos, además de juntarse antes de los días más señalados.

No obstante, para algunas personas este tipo de comidas y cenas suelen suponer un compromiso al que no les apetece ir o por el que no tienen interés.

Un psicólogo experto en Recursos Humanos explica cómo afrontar las cenas de empresa

Rafael Alonso, un psicólgo experto en Recursos Humanos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que explica cómo afrontar este evento, especialmente para aquellos que no saben qué hacer o que directamente no tienen interés.

«Si no te apetece es mejor que no vayas», afirma. La razón para dar este argumento tan directo es, según Alonso, que sabe «que puede ser difícil disimular que todo está bien delante de tus compañeros y tus jefes».

Señala que puede ser que a esa persona trabajadora lo que más le puede apetecer es «estar en casa u otra cosa». Este psicólogo no pierde la ocasión de decir que «puede ser un buen momento para socializar o confraternizar con aquellas personas que son tu apoyo durante el año».

Sin embargo, se dirige también a quienes más allá de que les apetezca o no, «lo están pasando mal en su trabajo por culpa de un mal ambiente». Rafael Alonso subraya que en estos casos la cena de empresa «no solo no lo arregla sino que a veces lo empeora».

Por eso, afirma que en estos casos «si no te apetece o vas a estar mal no vayas». «Tan legítimo es salir con tus compañeros del trabajo como no hacerlo. Eso no te hace antisocial ni mucho menos peor profesional. Tú decides con quién pasas algo tan valioso como tu tiempo libre, zanja.

Aunque insiste en que las cenas pueden ser un buen momento para conocer a los compañeros fuera de un entorno laboral, también reconoce que en algunos casos puede ser «contraproducente» si durante el año ha habido tensiones o desencuentros.

Algunas personas han comentado este vídeo y han reconocido que prefieren no ir. Unos porque consideran que el trabajo no es el lugar para hacer amigos, mientras que otros aluden a otras situaciones que han vivido y por las que no les compensa ir.