Suscribete a
ABC Premium

Paga casi 17 euros por el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor: «Estoy rayadísimo»

El joven prueba la propuesta de este dulce del chef español para la Navidad de 2025 e indica si realmente vale la pena el dinero que cuesta

Jorge Rey alerta del tiempo que hará en diciembre y Navidad en España según las Cabañuelas: «La lotería igual se te congela un poco»

Santiago Niño Becerra, sobre el encarecimiento de los alimentos por Navidad: «A la vez sube el precio y se reduce el volumen y el incremento es brutal»

Paga casi 17 euros por el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor: «Estoy rayadísimo»
Paga casi 17 euros por el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor: «Estoy rayadísimo» TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina y eso se nota en el ambiente. La mayoría de ciudades y pueblos de España ya han iluminado sus calles, han instalado bonitos árboles a modo de decoración y se han organizado actividades para disfrutar en familia ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app