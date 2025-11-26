Paga casi 17 euros por el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor: «Estoy rayadísimo»

La Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina y eso se nota en el ambiente. La mayoría de ciudades y pueblos de España ya han iluminado sus calles, han instalado bonitos árboles a modo de decoración y se han organizado actividades para disfrutar en familia ... .

Se trata de una de las épocas más mágicas del año y las tiendas ya están llenas de los productos más especiales de la temporada: regalos, adornos y, sobre todo, delicias típicas. Lo cierto es que esta festividad no sería igual sin los dulces que la acompañan.

Entre esos manjares tradicionales, destaca el turrón. Con el paso de los años, ha logrado consolidarse como un verdadero símbolo de estas fiestas. Ya sea de chocolate, de almendras, de huevo… cualquiera de sus versiones ha conquistado el paladar de generaciones enteras. Sin embargo, como todo en la vida, este alimento también ha evolucionado y han ido surgiendo turrones más atrevidos, con combinaciones innovadoras y sorprendentes ingredientes.

Uno de esos chefs que se han encargado de darle un toque moderno a los clásicos turrones es Dabiz Muñoz. Con su enfoque vanguardista y su talento, sus propuestas se han convertido en todo un fenómeno para los amantes de la alta cocina.

Turrones de Dabiz Muñoz 2025

Este 2025, Dabiz Muñoz ha vuelto a lanzar al mercado sus famosos turrones. Este año, los sabores son los siguientes: pizza margarita, chicken waffle, cookies & cream a la brasa y nachos Tex-Mex. Cada uno cuesta un total de 16,9 euros y están disponibles en El Corte Inglés.

Los turrones de Dabiz Muñoz de este 2025 El Corte Inglés

Sabores de los nuevos turrones de Dabiz Muñoz para la Navidad 2025 Pizza margarita

Chicken waffle

Cookies & cream a la brasa

Nachos Tex-Mex

Que son originales no se puede negar. Por ello, muchas personas desean cada temporada probarlos. Este es el caso del creador de contenido conocido como @barreroeats. El chico se ha comprado, en concreto, el de pizza margarita y ha dicho qué le parece.

Prueba el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y opina sin filtros sobre su sabor

@barreroeats se ha acercado hasta El Corte Inglés para comprar uno de los turrones de Dabiz Muñoz que ha lanzado este 2025. En concreto, ha escogido el de sabor pizza margarita. «Cuesta 16,90 eurazos», detalla.

El chico lo muestra a cámara y se puede ver que no es rectangular, sino redondo. «Tiene las porciones», añade. Tras esta breve introducción, se dispone a probarlo. «Estoy rayadísimo. Tengo que seguir comiendo para saber si está bueno», comenta.

Tras degustarlo un poco más, @barreroeats lanza su veredicto final. «Está bueno. He probado turrones anteriores de Dabiz Muñoz y no me han gustado, pero este sí. Si no fuese así, os lo diría. Eso sí, 17 euros no vale», sentencia.