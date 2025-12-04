Begoña Pérez, La Ordenatriz: «Antes de montar el árbol de Navidad hay que lavarlo»

Teniendo en cuenta que esta decoración tan típica de las fiestas pasa un año guarda en cajas, en trasteros y armarios, es normal que acumulen polvo y suciedad, algo que poca gente parece tener en cuenta a tenor de las reacciones que ha generado el ... contenido que ha compartido Begoña Pérez, La Ordenatriz, en redes sociales. Hace unas semanas subió un stories tratando este tema y contando su propia experiencia: «Publiqué unas historias lavando mi árbol de Navidad y muchos os sorprendisteis porque nunca lo habéis lavado… Tengo que confesar que yo en muchos años tampoco lo había hecho y así estaba».

Dicho esto, ha demostrado con un vídeo cuánta suciedad puede acumular el tenerlo almacenado y lo que llega a significar el volver a utilizarlo sin antes haberlo limpiado a conciencia. En las imágenes ella enseña cómo lo mete en la bañera y usa gel para dejarlo una hora sumergido. ¿El resultado? «Mirad la suciedad que se ve en el agua y lo que es peor, el cerco que deja en la bañera», afirma La Ordenatriz mientras va enseñando el paso a paso de cómo ella lo deja como nuevo.

El paso a paso es sencillo y es recomendable, sobre todo para personas que conviven con alérgicos a los ácaros o con problemas de respiración, por ese polvo acumulado. Lo primero es llenar la bañera y «usar el gel que tengas en casa, una hora y el árbol a remojo». Si ves que huele a humedad, «sustituye ese producto por un limpiador con oxígeno «que sea bueno, que sí se nota ahí la eficacia frente a la marca blanca, y pon «un filtro para no taponar las tuberías», pues el árbol va soltando hojas artificiales. Begoña Pérez advierte que sea «de espuma controlada, como el de la lavadora», y que mejor evitar algún tipo de lavavajillas que pueda montar «la fiesta de la espuma».

Tras dejarlo a remojo durante 60 minutos, importante «sacudir bien y dejar secar. Por eso es mejor hacerlo antes de montar el árbol que después. Durante todos los días que estará expuesto, no quedará ni rastro de humedad». La Ordenatriz ha tranquilizado a quienes le preguntan si se puede oxidar el abeto artificial y ella ha sido clara: «No debería hacerlo en ningún caso».

Otra forma de lavar el árbol de Navidad

Begoña Pérez ha ofrecido una alternativa para quienes quieran algo menos aparatoso. Habría que «pasar un secador para darle aire y limpiar el polvo. Mano a mano también, con una bayeta humedecida en agua y jabón». Por último, recomienda hacer este tipo de limpiezas al acabar las fiestas, cuando se vaya a recoger la decoración navideña.

Por último, sobre los árboles nevados, si se puede hacer. Ella afirma que ha probado y no pasa nada. Aún así, recomienda empezar haciéndolo con una muestra pequeña para asegurarnos de que no le sucede nada ni sale mal parado del baño.