Suscribete a
ABC Premium

Begoña Pérez, La Ordenatriz: «Antes de montar el árbol de Navidad hay que lavarlo»

La divulgadora explica en sus redes lo importante que es «darle un buen baño» al árbol antes de ponerlo y decorarlo y comparte sus trucos para dejarlo como nuevo.

Es hora de montar el árbol de Navidad: las mejores ideas para tu hogar

Begoña Pérez, La Ordenatriz
Begoña Pérez, La Ordenatriz ABC

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Teniendo en cuenta que esta decoración tan típica de las fiestas pasa un año guarda en cajas, en trasteros y armarios, es normal que acumulen polvo y suciedad, algo que poca gente parece tener en cuenta a tenor de las reacciones que ha generado el ... contenido que ha compartido Begoña Pérez, La Ordenatriz, en redes sociales. Hace unas semanas subió un stories tratando este tema y contando su propia experiencia: «Publiqué unas historias lavando mi árbol de Navidad y muchos os sorprendisteis porque nunca lo habéis lavado… Tengo que confesar que yo en muchos años tampoco lo había hecho y así estaba».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app