Un podólogo advierte sobre la verdadera causa de la aparición de manchas blancas en las uñas: «Se llama leuconiquia»

Las uñas, más allá de su función protectora, son un espejo del estado general de salud de nuestro cuerpo. Compuestas mayoritariamente por queratina, una proteína resistente, las uñas pueden reflejar en su crecimiento y apariencia algunos desequilibrios internos, carencias nutricionales o incluso golpes externos. Por eso, cuando notamos algún cambio en ellas, ya sea un color inusual, fragilidad o la aparición de pequeñas manchas, tendemos a alarmarnos o, al menos, a preguntarnos si todo está en orden. Una de las alteraciones más frecuentes que muchos notan en sus uñas son las manchas blancas, unas diminutas marcas que pueden aparecer de forma aislada o más extendida, y cuya causa suele ser objeto de especulación. Para despejar las dudas que puedan surgir, el podólogo Manuel Vidal, conocido en TikTok como 'podomanu', ha compartido en un vídeo viral su explicación profesional sobre este fenómeno tan común como malinterpretado.

En el inicio del vídeo, el experto revela sin rodeos: «Estas manchitas blancas que aparecen en las uñas no salen por falta de calcio». Con esta frase, desbarata una de las creencias más repetidas durante décadas. La imagen de padres advirtiendo a sus hijos de que debían beber más leche al ver estas manchas queda en evidencia con una explicación mucho más lógica y directa.

«A esto se le llama leuconiquia y la mayoría de las veces sucede porque nos damos un golpe en la base de la uña», aclara, apuntando directamente a una causa mecánica y cotidiana. Según señala, no hace falta haber sufrido una gran contusión para que aparezcan estas marcas. En realidad, pueden producirse por acciones tan comunes como manipular objetos con torpeza, cerrar una puerta sin cuidado o incluso por malos hábitos como morderse las uñas.

Una cuestión de tiempo y crecimiento

Uno de los puntos clave que menciona, es el tiempo que tardamos en detectar estas manchas desde el momento en que se produce el golpe. «Muchas veces tardan en aparecer porque lo que tarda la uña en crecer es entre seis y ocho meses», recuerda. Este dato es clave para entender por qué, en ocasiones, no relacionamos el origen de la mancha con ningún golpe reciente. Ya que, simplemente, ocurrió hace semanas o incluso meses. Este crecimiento lento es parte del proceso natural de las uñas. A medida que la lámina ungueal avanza, la mancha asciende con ella hasta desaparecer por completo, lo que indica que no hay motivo de preocupación en la mayoría de los casos.

¿Cuándo hay que preocuparse?

Aunque la leuconiquia suele ser inofensiva, el experto advierte que no siempre se trata de algo trivial. «En otros casos más raros pueden estar relacionados con enfermedades o deficiencias nutricionales, pero no es lo más habitual», señala. De ahí que sea importante observar no solo si la mancha aparece, sino si desaparece con el tiempo.

Tal y como revela, el signo de alarma que nos debe preocupar es la inmovilidad o persistencia de estas marcas. Por tanto, si se mantienen en el mismo sitio durante semanas o meses, o si se multiplican sin motivo aparente, es recomendable consultar a un especialista. «La mayoría de las veces esta leuconiquia es algo normal, pero si esas manchas no desaparecen o no se mueven del sitio, es mejor que consultes a un profesional», concluye el experto.