Pedro Ruíz dice lo que muchos piensan sobre lo que se ha hecho con María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: "No es de recibo ningunearla"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz «por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la ... dictadura a la democracia».

Machado, poco después de recibir el galardón, expresó a través de la red social X que era un reconocimiento a «la lucha de todos los venezolanos» y expresó que en el camino de conquista de la libertad de su país están también detrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «los pueblos de Amértica Latina y las naciones democráticas».

En una conversación con Edmundo González, que lleva un año exiliado en España, María Corina Machado confesó que se encontraba en «estado de shock». Este mismo domingo, la líder opositora ha expresado en un vídeo distribuido en las redes sociales que «el próximo premio será la libertad» en su país.

En las últimas horas, mandatarios de todo el mundo han felicitado a María Corina Machado. Desde Moncloa y desde determinados sectores guardaron silencio o no se pronunciaron en términos contundentes ante el premio el día que se dio a conocer, algo afeado por la oposición. El mismo viernes, Félix Bolaños, hizo mención a la labor del Ejecutivo para la excarcelación de la opositara el tiempo en que estuvo en prisión.

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Pedro Ruiz, muy acostumbrado a opinar sobre todo tipo de temas de actualidad ha criticado en esta ocasión el «ninguneo» a la ganadora del Nobel de la Paz.

«Cuando en cualquier otro caso se desharían en elogios los mismos que hoy musitan vaguedades», ha criticado el humorista. Ruiz ha sentenciado que nada le «sorprende en este mundo de miserables».

En el mismo mensaje, Ruiz ha precisado que se trata tan solo de un comentario, una reflexión con la que ha mostrado también su apoyo y simpatía por la líder de la oposición en Venezuela y por su causa.