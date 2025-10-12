Suscribete a
El 43429, Fracción 8ª, Serie 2ª, número premiado del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

Pedro Ruíz dice lo que muchos piensan sobre lo que se ha hecho con María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: "No es de recibo ningunearla"

La líder opositora venezolana recibió el galardón por «su incansable labor en favor de los derechos democráticos»

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre los pagos en sobre del PSOE a Ábalos y Koldo: «Es una constante»

Comprobar Lotería Nacional del 12 de octubre: números, resultados, décimo ganador y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

V.L

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz «por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la ... dictadura a la democracia».

