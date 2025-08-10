Paga más de 400 euros por comer en DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, y opina sobre sus platos: «No son excesivos»

Paga más de 400 euros por comer en DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, y opina sobre sus platos

España es un país que se encuentra entre los líderes mundiales en alta cocina, con restaurantes que figuran en los rankings más prestigiosos. Uno de ellos es Diverxo, en Madrid, dirigido por el chef Dabiz Muñoz, conocido por ofrecer una experiencia gastronómica única.

Sobre este tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok Angelillo Ramos, centrado en gastronomía que ha visitado Diverxo y compartido su experiencia. En su vídeo, comenta que pagó 450 euros por persona por el menú degustación, y se plantea si realmente vale la pena. Su conclusión es rotunda: sí.

«¿450 euros por un menú degustación? ¿Merecerá la pena? Es lo primero que pensé antes de cruzar las puertas de Diverxo», dice al inicio del vídeo. Luego cuenta que lo que vivió fue «otra vida». Cada plato, asegura, no solo se come, «se vive», con texturas y presentaciones sorprendentes. «David Muñoz no cocina, crea mundos», afirma.

Reacciones en los comentarios

En el vídeo se ven varios de los platos, todos de alta cocina, con elaboraciones muy trabajadas y contrastes intensos. Como suele ocurrir con estos vídeos, el contenido ha generado muchos comentarios. Algunos usuarios preguntaban si hay carta de vinos o solo maridaje cerrado. Angelillo responde que puedes elegir el vino que quieras, no es obligatorio el maridaje.

Otros querían saber cuántos platos componen el menú. Él responde que son 15 pases y 3 postres, aunque en su caso tuvieron la suerte de probar dos platos más fuera del menú. En total, 20.

También había dudas sobre si tanta comida resulta pesada. Angelillo lo aclara: los platos no son grandes, son porciones justas para apreciar los matices. «Yo salí bien, y las tres personas con las que iba también acabaron el menú degustación entero», asegura.