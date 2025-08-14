Pide boquerones en un bar de Tarragona y se queda sin palabras con el dinero que le cobran: «Es para morirse»

Pide boquerones en un restaurante de Tarragona y se queda sin palabras con el dinero que le cobran: «Es para morirse»

El usuario de TikTok Tobi Montero compartió hace escasos días un vídeo riéndose con sarna ante lo encontrado en un restaurante allá por un pueblo de Tarragona, el precio de una pequeña ración de boquerones. Grabado rudimentariamente a bocajarro sobre el plato, ha acumulado más de 150.000 visitas y 1.400 comentarios.

«Mirad, cinco boquerones en vinagre por 7,2 euros. Olé, olé y olé. Yo me estoy partiendo de risa porque esto ya es para morirse». El tipo no cesa de repetir el precio y el número de boquerones, y rebota de una idea a otra un poco farragosamente: «Y somos los mejores de la Tierra, los mejores del mundo somos nosotros, pero cinco boquerones por siete euros... Allá vosotros. Votad. Seguid votando. Que con los votos tenemos derecho a opinar —se ríe con fuerza—. Cinco boquerones por 7,2 euros. Muy bien, bravo, bravo y bravo. Viva la libertad».

Lo de siempre: ardor en comentarios

Si bien todos captamos e incluso compartimos parte del mensaje que —se deduce— Montero pretende exponer, la caja de comentarios carga contra su ironía, acaso soberbia: «Eso sale a 1,44 euros por pieza. ¿Qué quieres? ¿Que los regalen? Igual es que tú no te lo puedes permitir, ¿no? Y, si es así, el restaurante no es el responsable. Has visto el precio, estás en una terraza, en agosto, en fin de semana. Qué país, así nos va. Pon un vídeo de qué opina la gente de los sueldos que hay, de las pensiones, de cómo malgastan nuestros impuestos. Ir a por un pequeño negocio que se está buscando la vida... Sois de lo que no hay».

Por supuesto, varios usuarios preguntan qué tendrá que ver ese precio con lo del voto político. Otros invitan a Montero a prepararse la ración en casa, o a medir él el precio unitario de cada ingrediente. Entre tanto, también hay quienes defienden la tradición española a este respecto: «Eso en mi tierra te lo ponen de tapa gratis con la cerveza…», o «Y luego se quejan de que los negocios están a medio gas, que los clientes no consumen... En las playas cada vez se ven más neveras, como antiguamente. 3,5 euros por una caña...».