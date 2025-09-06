Un mecánico aclara si es necesario el uso del freno para arrancar el coche: «Le estamos quitando carga a ese motor»

Cuando una persona tiene un problema con su vehículo lo más habitual es acudir a un taller mecánico, donde los profesionales le echarán vistazo al vehículo para poder detectar lo que le pasa y poder así arreglarlo.

Además con el auge de las redes sociales son muchos los que acuden a ellas para acogerse a trucos y demás consejos a la hora de adquirir un coche, someterlo a algún tipo de arreglo o simplemente ver consejos sobre marcas y motores.

En las plataforma digitales está presente Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, que da recomendaciones y consejos en las plataformas digitales a los conductores sobre temas diversos relativos a la mecánica. ¿Es necesario pisar el pedal del freno para arrancar?. Esta es la última pregunta que se hace el experto en las redes sociales.

En un vídeo subido a la plataforma digital Tik Tok indica que pisar el freno para arrancar un vehículo no te va a ayudar en absolutamente nada.

«Simplemente por una cuesta que no se caiga o porque algunos coches te lo van a exigir, pero si el coche es manual, lo que realmente tienes que hacer es pisar el embrague porque así desconectamos el motor de la caja de cambios, es decir de la transmisión de la rueda», explica el especialista subido a un vehículo en el interior de su taller.

El mecánico sostiene que ese gesto hará que al coche le cueste menos arrancar, acorde a lo que es la transmisión del coche.

«Le estamos quitando carga a ese motor de arranque y esa dificultad en el primer arranque, yo recomiendo siempre al arrancarlo y al pararlo siempre con el embrague pisado, tanto para arrancar como para parar; el freno me da igual», explica.