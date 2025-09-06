La historia del joven español que fabrica y regala prótesis mecánicas impresas en 3D a los niños amputados de Gaza

La historia del joven que fabrica y regala prótesis mecánicas impresas en 3D a los niños amputados de Gaza

Gaza cuenta con el mayor número de niños amputados per cápita del mundo. Lo dicen las estadísticas hechas públicas por la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Unos datos que la Organización Mundial de la Salud estima que son una de cuatro personas heridas ha sufrido lesiones, como amputaciones o lesiones de médula espinal, y necesitarán servicios de rehabilitación de por vida.

Cuidados que a día de hoy son prácticamente imposibles de conseguir dentro del enclave. Además de destruir casi por completo la infraestructura sanitaria, el Ejército israelí impide diariamente el acceso de ayuda humanitaria en la Franja.

Una ONG española entrega prótesis impresas en 3D a niños amputados en Gaza

Trabas y bloqueo que han supuesto un retraso de tres meses para que la ONG española Ayúdame3D, fundada en 2017 por el ingeniero madrileño Guillermo Gauna-Vivas, logre llevar hasta la Franja de Gaza sus primeras prótesis impresas en 3D para niños que han perdido extremidades como consecuencia de los bombardeos perpetrados por el Ejército israelí.

El mantra que repite la entidad - «ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo» - se materializa en cada proyecto: fabricar y enviar gratuitamente prótesis personalizadas a cualquier lugar del mundo. En Gaza, donde la guerra ha dejado miles de muertos y centenares de heridos con amputaciones, su labor adquiere un valor especial.

Entre los beneficiarios se encuentra Omar, de 7 años, quien es el único sobreviviente de un bombardeo que terminó con la vida de toda su familia y le dejó sin el brazo izquierdo. «Hemos creado una prótesis para Omar para mejorar su calidad de vida y seguiremos haciéndolo con todos los niños y niñas, y también personas adultas, que lo soliciten gratuitamente a través de entidades locales», explica Gauna-Vivas, reconocido con el premio Social de la Fundación Princesa de Girona o Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo, entre otros.

Para hacerlo posible, Ayúdame3D ha trabajado junto a Laud Al-Auda, una entidad que presta asistencia sanitaria, logística y educativa en Gaza y Egipto a comunidades palestinas. La dinámica es sencilla y eficaz: las organizaciones locales recogen los datos de cada paciente —medidas del brazo, altura y fotografías—, Ayúdame3D diseña el modelo, lo imprime en sus oficinas de España y lo envía de vuelta.

La historia de Omar no es un caso aislado. Desde que nació en 2017 como un proyecto universitario en España, Ayúdame3D ha crecido hasta convertirse en una ONG de referencia en el uso de la impresión 3D con fines sociales.

'Trésdesis': prótesis gratuitas hechas con impresora 3D

El proyecto de Guillermo nació tras un viaje a Kenia - al orfanato Bamba Project - donde se dio cuenta de la falta de acceso a este tipo de soluciones y decidió poner sus conocimientos al servicio de los demás. «Creé el primer brazo para gente sin codo cuando no existía nada parecido en la impresión 3D», resume.

Desde entonces, la entidad creada por él mismo ha crecido exponencialmente, proporcionando miles de prótesis a quienes más las necesitan - más de 670.000 según su web - y promoviendo valores de empatía y solidaridad a través de programas educativos en colegios y empresas.

El objetivo es diseñar dispositivos personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada persona; desde brazos para personas sin dedos, con codo o sin él. Para Gauna-Vivas, el objetivo de este proyecto es «ser la entidad de referencia en investigación, desarrollo y distribución de dispositivos de ayuda fabricados mediante impresión 3D en todo el mundo».

Sus 'trédesis', como llaman a las prótesis impresas en 3D, ya han llegado a más de 50 países, desde Kenia hasta Filipinas, pasando por Ucrania, donde también han atendido a víctimas de la guerra. Un proyecto que ya cuenta con más de 10 trabajadores y un departamento especializado en Ingeniería Biomédica, y que ya ha logrado impactar positivamente a más de medio millón de personas en los últimos años.

Para que todo esto sea posible, la organización debe financiarse. «Cualquier persona se puede hacer socio por 3 euros al mes. Pero también tenemos otros proyectos pequeños internos, como la creación de trofeos para empresas y eventos, también hacemos merchandising y actividades para colegios», explica Guillermo. Además, tienen presencia en casi 100 países distintos.

El madrileño también ha lanzado dos startups: Pawmigo, dedicada a la creación de prótesis y ayudas técnicas para animales, y Eternus, que transforma prendas de ropa de seres queridos - como pañuelos, camisas o pantalones - en joyas que reflejan el color y los motivos de la tela, a través de un proceso que mezcla tecnología y artesanía.