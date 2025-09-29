Una ingeniera de alimentos advierte de un error que comete mucha gente al cocinar pasta: «Esto no sirve»

Una ingeniera de alimentos advierte de un error que comete mucha gente al cocinar pasta

La pasta es uno de los alimentos más fáciles de cocinar y de los más nutritivos, por eso todo el mundo la prepara. Sin embargo, a la hora de cocinarla repetimos costumbres de siempre que quizá no son tan correctas.

Sobre este tema ha hablado la ingeniera de alimentos Sabrina Carpenter, una experta en nutrición y bienestar que comparte en sus redes sociales distintos consejos para mejorar nuestra alimentación. En uno de sus últimos vídeos en Instagram ha explicado por qué echar aceite al agua de la pasta realmente no sirve de nada.

Por qué no sirve de nada echar aceite al agua de la pasta

El motivo que explica es sencillo: el agua y el aceite no se mezclan, de modo que el aceite se queda en la superficie, sin llegar nunca a tocar la pasta. Según Carpenter, el verdadero motivo de que la pasta se pegue no es el aceite, sino el almidón que libera al hervir.

De hecho, aunque técnicamente podría añadirse un poco de aceite una vez escurrida, hacerlo en ese momento tampoco es recomendable. El motivo es que el aceite recubre la pasta e impide que las salsas se adhieran bien, arruinando en parte la experiencia.

La alternativa que propone la experta es mucho más sencilla: usar la proporción adecuada de agua (un litro por cada 100 gramos de pasta), remover con frecuencia durante la cocción y escurrir correctamente al final.