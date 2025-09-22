Una cubana que vive en España va por primera vez a un Mercadona y alucina: «No puedo dejar de sorprenderme»

Una cubana que vive en España va por primera vez a un Mercadona y alucina: «Frutas que nunca había visto en mi vida»

Cuando uno se ve obligado a emigrar, normalmente arrastrado por dificultades sociales y económicas en el país de origen, es habitual ir a destinos en los que las condiciones estén mucho mejor y uno pueda encontrar estabilidad laboral y así poder mantener un mínimo nivel de vida familiar.

Esto es lo que les ocurre a muchos ciudadanos de Cuba y en su caso acaban viendo en España un perfecto epicentro de oportunidades. El idioma, un pasado histórico compartido y un país sociablemente abierto y que recibe con las manos abiertas a los extranjeros hace que muchos vean más fácil llegar aquí que a otras zonas.

Eso no quita que los inicios puedan ser complicados y también un mar de sorpresas por las múltiples diferencias culturales. Alicia, una joven de 21 años, llegó precisamente en agosto a Madrid y desde entonces está contando desde su TikTok (@soyalicia_03) su nueva vida. Allí relató, por ejemplo, su primera vez en un McDonald's y ahora ha hecho lo mismo tras descubrir un Mercadona y en las primeras horas ya superó las 101.000 visualizaciones.

«Simplemente asombroso»

«Por ley yo tenía que venir aquí», empieza ella su relato mientras se la ve cogiendo un carro y adentrándose a la tienda. Al hacerlo no puede evitar comentar que «nunca había entrado a un supermercado tan grande» y tilda de «simplemente asombroso» poder «ver todas estas cosas en un mismo lugar.

A Alicia le sorprende que encuentra en los estantes «todo tipo de viandas» y también «cualquier tipo de fruta», incluso alguna «que nunca había visto en mi vida». En este sentido, alucina con una naranja muy grande, que en realidad, por las imágenes, no se sabe si es un pomelo. «Vinimos a comprar cosas específicas, que si no hubiera sido por mi tía me hubiera perdido yo sola», confiesa.

Ella remarca que dudó entre coger un Colacao o un Nesquik y escogió el segundo «porque en Cuba lo estuvieron vendiendo un tiempo y ya nos recordaba su sabor». Entre los alimentos, también destaca por la cantidad de panes que se venden y exclama que «yo no sabía ni que existían tantos». «Hasta te venden 'cakes', ¿sabrán tan ricos como se ven?», se pregunta.

«Hay tantas cosas aquí que cuando me toque venir sola no voy a saber ni qué comprar», reconoce Alicia, mientras se ve como fue llenando el carro. Destaca, entre otros productos, el yogurt griego (en su formato familiar) y comenta que «hay una receta que estoy loca por hacer y me emociona que pueda hacerla cuando quiera».

La 'tiktoker' cubana insiste en que «no puedo dejar de sorprenderme al ver todas estas cosas que para muchos seguro es algo normal pero para mí hace algunos días esto solo era un sueño», sigue ella mientras elige productos de la sección de maquillaje y cuidado personal. «Esta compra inmensa salió en 84,22 euros», acaba ella su publicación tras mostrar que el carro está lleno y preguntar si es caro o barato.