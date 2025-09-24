Boticaria García advierte sobre el peligroso reto viral que triunfa entre los jóvenes: «Podría ser como una sobredosis»

Boticaria García ha lanzado una advertencia clara a las familias con hijos en edad adolescente, a quienes tengan jóvenes en casa, porque hay un reto viral que circula por TikTok que podría entrañar cierto peligro para esa parte de la población. Según la divulgadora, incluso existe «riesgo de perder la vida» y es por ello que lo ha llevado al plató de 'Zapeando' (La Sexta) para difundir en qué consiste la dinámica en cuestión.

Marian García, que está tras el pseudónimo de Boticaria García, ha explicado en qué consiste: «Se trata de esnifar cafeína en polvo» o, en su defecto, de «ponerse bolsitas con cafeína debajo del labio». El quid de la cuestión radica en cómo el producto en cuestión y la forma de usarlo está «imitando el consumo de drogas ilegales»: «Es como cuando vendían los cigarrillos de chocolate, que al final estás normalizando un hábito que es peligroso».

Las consecuencias de este reto pueden ser mortales, como ella mis ha explicado al equipo de Dani Mateo, porque la cafeína entra al cuerpo «antes y en más cantidad a sangre» al tomarla a través de la nariz. Cuando esa sustancia llega así a la sangre, aumenta el peligro y el riesgo de que se den palpitaciones, convulsiones, arritmias y hasta se da la posibilidad «de perder la vida» si se ha tomado una dosis alta. «Con cinco viales ya sería una sobredosis», ha llegado a sentenciar al explicar que un vial de esta cafeína en polvo lleva 100 mg. «Tengamos en cuenta que la cantidad recomendada es de 400 mg de café al día», ha especificado.

Boticaria García ha querido informar al respecto para poner el foco en que esta forma de consumir el producto «imita el consumo de drogas ilegales». El problema parte en cierta forma en que al tomarla por la nariz se salta el denominado «primer paso hepático», que es esa parada que hacen los alimentos que se ingieren, al circular por ley hígado para posteriormente metabolizarse.

La divulgadora ha apuntado que esta cafeína en polvo la están utilizando los estudiantes que se preparan para exámenes exigentes. También gamers que buscan excitantes para poder aguantar más horas delante del ordenador o de las pantallas e incluso quienes practican deporte y buscan ser capaces de levantar resistencias de peso mayores. «Es como pasar de 0 a 200» y, finalmente, «tiene consecuencias y el cuerpo lo va a pagar», ha sentenciado.

Sobre el tipo de consumo, al introducirlo por la nariz, la conocida farmacéutica ha referido en 'Zapeando' que es importante normalizar que «no es lógico meterse nada por la nariz, no es normal, excepto el dedo puntualmente y medicamentos concretos», ha terminado afirmando.