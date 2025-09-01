Los fundadores de Grosso Napoletano desvelan cuánto dinero necesitaron para abrir su primer local: «Ha subido mucho»

Si hay una cadena española que ha conseguido convertirse en el ejemplo de éxito, esa ha sido Grosso Napoletano. Apenas han pasado 10 años desde que sus fundadores, Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas, abrieron su primer local, pero desde entonces la compañía hostelera, que presume de hacer una de las mejores pizzas artesanales de España, ha conseguido llegar a muchos rincones de nuestro país y amasar una fortuna valorada en más de 50 millones de euros.

La idea de estos dos emprendedores llegó en 2016, justo en la época en la que los locales gourmet de comida rápida habían comenzado a expandirse por otros países. Fue entonces cuando a ambos se les ocurrió la idea de lanzar una empresa de restauración dedicada exclusivamente a un mundo por explorar en España: el de las pizzerías napolitanas artesanales. El reto que se propusieron entonces fue el de «crear una categoría nueva dentro de un mercado de pizza muy saturado» por las marcas industriales.

El 'timing' fue perfecto. A una buena idea, concebida bajo la premisa de dar prioridad siempre a la calidad, se sumó también un público objetivo que comenzaba a «estar preparado para buscar una propuesta diferente dentro del mundo de la pizza». Ahora, casi una década después, Jorge y Hugo han conseguido montar una de las grandes cadenas de nuestro país, con más de 50 locales alrededor de todo el país.

De cómo crearon Grosso Napoletano y todo el trabajo que ha habido detrás de la apertura de su primer local hasta convertirse en una de las marcas de comida más reconocibles de nuestro país han hablado en el podcast Ac2ality. Allí han dado también algunas claves de su éxito, así como de la inversión inicial que tuvieron que hacer.

Los fundadores de Grosso Napoletano desvelan cuánto dinero necesitaron para abrir el primel local

Para crear este modelo de éxito, Hugo y Jorge tuvieron que recurrir al apoyo de amigos y familia, que les ayudaron a conseguir la inversión inicial para montar el negocio. Grosso Napoletano nació, según ellos, gracias a la ayuda de «gente muy cercana» que estaba muy alineada en lo que tenía que ser la trayectoria de esta cadena de pizzas artesanales.

Abrieron su primera tienda en Madrid en el año 2017, concretamente en la calle Hermosilla, donde el local inicial continúa actualmente como uno de los que más beneficios reporta. Eligieron la zona de la capital un poco a ciegas, después de unas primeras visitas en las que se dieron cuenta de que esa zona solía estar poco ajetreada entre semana: «Teníamos unas dudas tremendas, pero nos tiramos a la piscina y ha sido una de las claves», relatan en el podcast de Ac2ality.

Para conseguir abrir este primer establecimiento de Grosso Napoletano, Jorge y Hugo tuvieron que invertir una cantidad de dinero con la que hoy sería imposible empezar un negocio. Así lo han asegurado en el podcast al ser preguntados por esta inversión inicial, donde han explicado que los precios que se manejan hoy son muy superiores a los que consiguieron entonces, hace casi 10 años.

«Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que necesitas hoy. Como han subido tanto los precios...», han comenzado relatando ambos empresarios. Por entonces, el CapEx (inversiones en activos a largo plazo) de esta primera unidad de negocio «fueron unos 240.000 euros».

«Eso equivale a unos 1.200 euros por metro cuadrado. Ahora mismo, está en torno a 1.800 o 1.900 euros por metro cuadrado, es por donde está más o menos el sector», han explicado, mostrando que en 2025 habrían tenido que pagar casi el doble para montar su primera tienda en la misma zona donde lo hicieron.

Las claves del éxito de Grosso Napoletano para vender 3 millones de pizzas al año

Antes de alcanzar la cima gracias al éxito de Grosso Napoletano, Jorge y Hugo tuvieron que imponer unas claras directrices que han ayudado a sentar las bases del negocio. Ambos fundadores tuvieron siempre claro que entre sus objetivos estaba el de priorizar la calidad de los productos y la experiencia de los consumidores frente a su margen de beneficios: «Hemos tenido oportunidades de reducir calidad y sacar más margen y ganar más pasta, pero decidimos no hacerlo».

A pesar de que muchos dicen que la gastronomía italiana es la que más márgenes ofrece dentro de la hostelería, para ellos no ha sido así por sus métodos de producción. «Importamos los productos de Italia dos veces por semana, es producto fresco. Nosotros hemos tenido márgenes muy ajustados para no bajar la calidad y dar el mismo servicio. Estamos en torno al 15% de margen, que es lo que nos marcamos siempre», han relatado, explicando que se marcan el objetivo de «tener unidades de negocio de un millón de euros de facturación».

Ahora, bajo esta pauta, Grosso Napoletano se ha convertido en una de las mejores cadenas de pizza del mundo. Así lo acreditan los prestigiosos premios 50 Top Pizza, que la han seleccionado ya en varias ocasiones como la Mejor cadena de pizza artesanal del mundo. Además, entre sus 50 locales repartidos por toda España, consiguen vender «más de 200.000 pizzas al mes y en torno a 2,5-3 millones cada año».