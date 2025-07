Una italiana puntúa las pizzas del Mercadona: «Esto es una mezcla extraña...»

Hoy en día es habitual encontrar comida de todo el mundo en cualquier supermercado. Tanto, que a veces olvidamos el origen real de algunos productos. Precisamente sobre esto trata uno de los vídeos de TikTok más recientes de la usuaria @simona.marbella, una joven italiana que se ha grabado puntuando todas las pizzas que se venden en el Mercadona.

En el vídeo, Simona va sacando las pizzas una a una, comentando su aspecto y lo que le inspiran, y las coloca en una escala del 1 al 10. El número 1 representa la mejor pizza del supermercado según su gusto, mientras que el 10, naturalmente, queda reservado para la peor. Algunas las ha probado, otras simplemente las juzga por intuición.

¿Qué piensa la joven de las pizzas de Mercadona?

La primera que analiza es la pizza pepperoni. Dice que la ha probado un par de veces y la coloca en cuarta posición. En cambio, cuando saca la pizza Mediterránea, no puede disimular su disgusto. La califica de «mezcla extraña de ingredientes» y la envía al fondo del ranquin con un 8. Justo después llega la Carbonara, que no le gusta nada. Le resulta incomprensible como concepto y asegura que nunca la ha probado ni piensa hacerlo. Eso sí, se olvida de puntuarla.

La siguiente en la lista es la Barbacoa, que tampoco le convence. Se pregunta cómo una pizza puede llevar salsa barbacoa y concluye que no tiene sentido. No le pone nota exacta, pero deja claro que la situaría muy abajo en el ranking. La pizza Serrano, en cambio, le da buena espina, sobre todo por el jamón, aunque admite que no la ha comido nunca. Más neutra le resulta la de Pollo, que le recuerda a Estados Unidos y califica con un 6. Sobre la Atún y Bacon, se muestra dudosa, porque no le encaja esa combinación, pero la deja en una sexta posición.

Las dos últimas que menciona son sus favoritas. Primero, la clásica de Jamón y Queso, que reconoce haber comprado varias veces y le gusta bastante. Para ella, se merece el segundo puesto del ranking. Y finalmente, su favorita: la pizza Cuatro Quesos. Simona dice que es la mejor de todas las que vende Mercadona y una de las pocas que realmente consume con gusto.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula unos 400 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, decenas de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Luego vas a Italia y te hacen la paella con guisantes», «a la pizza le puedes echar los ingredientes que tú quieras al gusto del consumidor», «Yo las maqueo le pongo fuet o frankfurt y queso por encima» o «La barbacoa está buena, deberías probarla», son algunos de los comentarios más destacados.