Una finlandesa, impactada con lo que hace la gente de nuestro país cuando va a los bares: «Estoy aprendiendo»

Hoy en día, no es raro que muchas personas vivan lejos de su país, ya sea por trabajo, estudios o simplemente por ocio. Esto genera a menudo choques culturales que pueden notarse incluso en los gestos más cotidianos.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @tufinlandesadeconfianza, una joven finlandesa que vive en España y comparte en redes su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, comenta una de las costumbres españolas a la que más le cuesta acostumbrarse.

Según explica, lo que más le cuesta «siendo finlandesa y viviendo en España» es participar en charlas grupales. «Me han enseñado en Finlandia a no interrumpir si uno está hablando. O sea, esperar hasta que se termina y luego yo puedo decir mi opinión», comenta. Pero en España, si sigue estas normas, acaba quedándose callada toda la conversación.

En su país de origen, guardar silencio mientras alguien habla es una norma social básica. Interrumpir se percibe como una falta de respeto. En cambio, en España, según su experiencia, la conversación es más caótica, rápida y solapada. Si uno no se lanza a hablar incluso cuando otros están hablando, corre el riesgo de no participar nunca.

«No es que una cosa esté mal y la otra esté bien», aclara en el vídeo, «pero me cuesta, me cuesta siento que es mala educación interrumpir. Pero que aquí no es así. Aquí lo debes hacer si quieres decir una palabra. Pero bueno, estoy aprendiendo».

Reacciones en los comentarios

El vídeo ha alcanzado cierta repercusión en TikTok y, a fecha de esta publicación, acumula más de 3.900 'me gusta'. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

Entre las respuestas, numerosos extranjeros afirman sentirse identificados con la dificultad de seguir el ritmo de una conversación española, donde «se habla muy fuerte y se interrumpe mucho». Otros, en cambio, han preferido centrarse en lo bien que se expresa la joven en castellano, destacando que incluso ha adquirido cierto acento andaluz.

