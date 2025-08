Una empleada del hogar explica cuánto dinero gana al día limpiando casas en Mallorca: «Este trabajo no lo suelto»

La profesión de empleado del hogar en España ha estado siempre marcada por las precarias condiciones laborales, a pesar de los avances legislativos recientes. Ejercida mayoritariamente por mujeres, las trabajadoras de la limpieza sufren a menudo los bajos salarios de una profesión en la que, a menudo, no tienen contrato, lo que las deja fuera del sistema de protección social y sin acceso a derechos tan fundamentales como el subsidio por desempleo.

Esta situación de precariedad laboral afecta especialmente a las trabajadoras migrantes, que componen el 42% de las empleadas del hogar en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es que, en ocasiones, aceptan condiciones irregulares por necesidad o por falta de alternativas legales para regularizar su situación.

En este sentido, una mujer colombiana, que trabaja como limpiadora en Mallorca, ha contado en una entrevista para el canal de YouTube 'Elandrevlog' cómo es una jornada de trabajo y cuánto dinero suele ganar al día.

«Yo me levanto a las 05:50 porque entro a trabajar a las 7:30», explica Mónica que, a lo largo del día, encadena diferentes negocios y casas. El primero de ellos, una peluquería, a la que llega en autobús: «Un coche vendría demasiado bien, pero todavía no puedo».

Cuánto dinero gana una limpiadora al día en Mallorca

A lo largo del vídeo, Mónica muestra las distintas labores que realiza en las casas y negocios en los que trabaja y los productos que utiliza. «Me encanta este trabajo, me lo disfruto de una manera...», asegura la limpiadora.

Mónica cuenta con las llaves de todos los lugares a los que acude, algo clave para ella. «Ellos me pagan por la confianza. Una de las clientas me dijo que no era fácil encontrar a quién confiarle la casa», asegura la mujer, quien cuenta que conoce casos de personas que han llegado a robar en los hogares en los que trabajaban.

Mónica no tiene problema en desvelar los sueldos que se manejan en este tipo de profesión. Tal y como asegura, en la peluquería cobra 20 euros por una hora y media de trabajo. «Yo este trabajo no lo suelto porque fue el primero, en un momento en el que tenía solo para comprar un tarrito de agua», señala.

En el resto de negocios y casas, Mónica cobra alrededor de 13 euros la hora. «En un día como hoy, que es malo, puedo ganar 70 euros. Un día bueno pueden ser 130-150 euros», cuenta la mujer colombiana, que reconoce que «vive bien» porque, «para mí, calidad de vida es que disfrutes de lo que tienes».

Sin embargo, los inicios en Mallorca no fueron fáciles para Mónica, que cuenta que llegó a pasar «tres días y tres noches en una calle del centro de Palma de Mallorca». «No tenía trabajo estable, solo limpiaba la peluquería, unos despachos y una casa. Me ganaba 90 euros a la semana como mucho», relata.

Gracias a la ayuda de una amiga, que le consiguió un techo y le recomendó a una clienta, Mónica pudo salir de esa difícil situación: «Ellos me empezaron a recomendar a muchos de sus amigos porque les gustó mucho cómo trabajaba».

Una vez se estabilizó, la mujer colombiana comenzó a estudiar inglés, ya que todos sus clientes son ingleses y alemanes: «Alemán no sé nada, pero les entiendo». En este sentido, cuenta que «los nórdicos son muy secos y exigentes, pero muy generosos. Ellos tienen una cultura de la propina muy buena, siempre dan más de lo que realmente uno trabaja».

A día de hoy, Mónica vive junto a sus dos hijas en un piso de alquiler por el que paga 750 euros al mes. En un futuro, le gustaría hacerse autónoma: «Quiero estar legal en este país, pagando mis impuestos».