Un cubano que vive en España explica cuál es el producto que más mandan a su país: «Lo que necesitan es...»

El Profesor Cubano vive en Cartagena y en sus redes sociales comparte costumbres y realidades varias dadas en Cuba, a veces en forma de humor, otras de manera más expositiva o incluso a través de entrevistas telemáticas a personas con testimonios reveladores. En cualquier caso, uno de sus últimos vídeos ha recibido especial atención. En él cuenta, dentro de un supermercado, qué es lo que su gente en Cuba suele pedirle enviar desde España: «Cuando uno ve esas cosas se da cuenta de la miseria real de Cuba».

«La primera vez que yo le mandé algo a mi mamá a Cuba, Luisa, mi esposa, quería mandarle cosas para que probara. Lo típico: chorizo... No, no, no. A Cuba no se mandan esas cosas. Yo mandaba estropajos, desodorante, jabón, cepillos y pastas de dientes, cosas así. Ese día fue que yo sentí que ella de verdad entendió cómo es la situación en Cuba». Así, y con muecas de resignada ironía, El Profesor asegura que esto en realidad es 'vox populi': «Los cubanos que vean este vídeo saben perfectamente de qué estoy hablando. Es la misma historia vivas en la provincia de Cuba en la que vivas».

El hombre también menciona otra clase de productos: «A mi mamá le gusta coser, así que yo le enviaba hilos, colores de hilos que sé que son difíciles de conseguir allí, agujas...». O cosas que «tú, como cubano, o si eres español o española y tienes algún vínculo con Cuba, sabes»: medicamentos, paracetamol, algodón, aspirina, hilo dental, trapos de cocina.

Mesa redonda en comentarios

No son pocas las voces que en la caja de comentarios debaten entre sí la situación del país y señalan con severidad a los «típicos» que dicen que «la culpa es de EEUU y su bloqueo comercial». También hay puestas en común entre otros países latinoamericanos, así como críticas o augurios casi delirantes sobre España.