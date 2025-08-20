Una española que vive en Estados Unidos muestra la solución de los supermercados de allí para las compras que pesen: «Lo pegas directamente...»

Ir a hacer la compra puede parecer una actividad rutinaria, incluso aburrida para algunos, pero la realidad es que muchas personas la encuentran especialmente agradable porque sirve de desconexión, estimula los sentidos y no deja de ser un acto social. La cuestión coge otro cariz más llamativo cuando uno lo hace en el extranjero puesto que en tiendas de otros países se descubren muchos choques culturales.

De aquí a que en los últimos tiempos, los vídeos subidos a redes sociales con pasos por supermercados de otros países se hayan convertido en virales. Productos inimaginables, tamaños gigantescos, precios que para nada tienen que ver con los que uno está acostumbrado y un sinfín de detalles sorprenden a diario a miles de españoles.

Clara, por ejemplo, es una joven que lleva un tiempo viviendo en Nueva York (Estados Unidos) y todavía a día de hoy alucina con algunas cosas que ve mientras hace la compra. Recientemente ha subido un vídeo en su cuenta de TikTok (@claraesco) con un pequeño artilugio que en España no es habitual y que allí facilita, y mucho la compra, y la publicación supera ya las 177.000 visualizaciones.

«Me encanta»

«Una cosa que me encanta en los supermercados americanos es que si te llevas una cosa que pesa mucho puedes coger estas pegatinas...», empieza ella su publicación. Como se ve, son unas vistosas tiras que se recogen en la zona de cajas y que seguro que muchos de los que las ven, si no ven cómo se usan, no saben entender su significado.

Clara remarca que lo que hay que hacer es que «lo pegas directamente a lo que compres y así tienes una asa». En su caso, parece que la va a usar para poder llevar mejor una caja con un electrodoméstico, y probablemente la solución también funciona bien para cargar cajas con 'bricks' de leche o zumos, por poner solo algún ejemplo.

«Me parece súper cómodo», añade ella en los comentarios. Clara ha recibido unos cuantos mensajes al respecto, como el de una tal Yle que destaca que «es súper simple pero me acabo de quedar loquísima». Más de 900 personas han aplaudido este comentario, con lo que queda más que claro que la iniciativa es todo un éxito.

Hay muchas más opiniones, como la de Sandra que apostilla que esto lo tienen porque «sus bolsas son de papel y se rompen con mucho peso». «Nos llevan años luz» o «esto lo hacemos las cajeras con la cinta de embalaje si nos lo piden» son otras reacciones recibidas. Clara, además, deja claro a un seguidor que lo agradece y no por cuestión de peso sino de comodidad y de poder llevar cosas «con una mano fácilmente».