Una argentina hace la compra en un supermercado de España y se sorprende con las verduras: «No sé ni si se come»

Independizarte de tu hogar familiar implica en muchas ocasiones tener que asumir tareas que hasta entonces no habías realizado, con sus consecuentes errores. La cosa se complica aún más si, en lugar de hacerlo en tu país de origen, tu experiencia fuera de casa llega en otra tierra donde la cultura y la gastronomía es muy diferente a la que estás acostumbrada, dando lugar a posibles malentendidos.

Esto es lo que le ha sucedido recientemente a la argentina Lola Cabeller, que vive desde hace unos meses en Gran Canaria. La creadora de contenido visitó hace unos días un supermercado de la zona donde reside y se llevó una sorpresa al descubrir algunas de las verduras que se pueden encontrar en España. De hecho, incluso llegó a equivocar con algunos productos, algo que ha contado en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

La joven latinoamericana ha comenzado contando que ella no está acostumbrada a consumir verduras y que, ahora que está intentando incluirlas en su dieta, está cometiendo muchos errores: «Vivo sola y nunca comí en mi vida hasta ahora que me las tengo que comprar. Fui al Carrefour y me compré un pepino y una batata, pero no», ha explicado en este vídeo.

Una argentina confunde las verduras en un supermercado español

Cabeller ha explicado que su intención era la de comprar un pepino para hacerse una ensalada, pero la sorpresa saltó cuando llegó a casa y comenzó a cortar la verdura. «Me hago mi ensalada, se lo pongo y cuando lo veo así, dije 'esto no es un pepino'. Tuve que googlear lo que era, es un calabacín», ha reconocido la chica, que confundió las verduras por su aspecto y tuvo que regresar al supermercado en busca de este ansiado producto.

Este no ha sido el único error que ha cometido al hacer la compra en España: «Ayer cuando hice esta compra magnífica, me quería comprar una batata porque me encanta. Estaba feliz porque me iba a comer mi pollo con batata y especias, empiezo a pelarla y veo que se parece más a un coco que a una batata», ha continuado contando la joven.

La argentina necesitó la ayuda de su compañera de piso para darse cuenta que lo que había comprado no era, en efecto, batata, sino una mandioca. «Esto no sé ni qué es, ni si se come esto. ¿Cómo se come? La próxima vez le pregunto al señor o leo los carteles, tampoco hay tanta ciencia para comprar las verduras», ha concluido.

