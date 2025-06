Un español va al supermercado más caro del mundo y comprueba si merece la pena: «¡Ya puede estar buena!»

El precio de los productos básicos puede variar drásticamente dependiendo del país, la ciudad e incluso la cadena de supermercados. Eso es justo lo que ha querido comprobar el youtuber español HiClavero en uno de sus vídeos, en el que visita uno de los supermercados «más caros del mundo».

Su objetivo es comprobar hasta qué punto pagar más se traduce en una mayor calidad. El local en cuestión se llama Erewhon, una cadena exclusiva de Los Ángeles conocida por sus precios desorbitados... y por tener entre su clientela a celebridades como Jennifer Aniston o Leonardo DiCaprio.

¿Cuánto cuestan los productos en el supermercado más caro del mundo?

Nada más entrar, Clavero empieza a alucinar con los precios. Los bricks de leche, por ejemplo, pueden llegar a costar hasta 14 dólares. «Hay algunas más baratas, por siete, por nueve, pero también las hay por catorce», señala el youtuber mientras recorre las estanterías. La docena de huevos de tamaño mediano se vende a 12,99 dólares, el doble de lo que puede costar en supermercados como Walmart. «Allí los encuentras por cinco o seis», compara.

Una de las sorpresas más llamativas llega con la salsa de tomate: «Una salsa clásica te cuesta once dólares, ¡ni en Italia las mejores valen eso!», bromea. El vídeo sigue con la compra de ingredientes para preparar una simple pasta en casa. Pero hasta el paquete de macarrones es caro. «Ya puede estar buena. Solo con la pasta y la salsa te vas a 20 pavos. ¡Como si comieras en un restaurante!», comenta entre risas.

El recorrido continúa por el pasillo de condimentos, donde encuentra sal a 17 dólares. «No me creo que haya sal a ese precio. No me creo que pueda ser tan diferente a una normal», comenta con cara de sorpresa. A eso se suman salsas boloñesas a 25 dólares, bolsas de granola a 20, seis dólares cada patata, y aceites de oliva que pueden llegar hasta los 45 dólares. Todo con etiquetas que destacan el origen orgánico, el proceso artesanal o la sostenibilidad de los productos.

Al final del vídeo, a modo de conclusión, el joven reconoce que, aunque los ingredientes que ofrece Erewhon son de buena calidad, la diferencia de precio no está justificada. «Se puede conseguir un resultado parecido con productos menos caros», asegura. En su opinión, entre el 50 y el 70% del valor de la cesta se debe simplemente al marketing de la marca.