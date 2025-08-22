Va a Lidl en Reino Unido con el sueldo de una hora de trabajo y muestra todo lo que puede comprar: «Me sorprende»

La vida en cada país es muy diferente. Por ello, todo aquel que se muda a otro territorio experimenta una gran cantidad de choques culturales. Lo más curioso es que estos están presentes en cualquier lugar o situación: en los hospitales, en las calles o en las oficinas.

Además, muchos ciudadanos se quedan totalmente impactados con los precios. Y es que un producto de un mismo supermercado puede tener un coste muy distintos. Esto es algo que ha confirmado Iverson Pernia.

El joven, que actualmente reside en Londres, ha ido a un Lidl de la ciudad y ha mostrado todo lo que puede comprar con el sueldo de una hora de trabajo.

La compra que se puede hacer en un Lidl de Londres con el sueldo de una hora de trabajo

Iverson Pernia ha ido a un Lidl de Londres, ciudad en la que vive, y ha mostrado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok todo lo que puede comprar con el sueldo de una hora de trabajo. En concreto, son 15 libras, es decir, 17 euros.

Compra en un Lidl de Reino Unido con 17 euros Pan de sandwich : 0,55.

Arroz : 1,79

Espaguetis : 0,28

Huevos (10 unidades): 1,54

Leche semidesnatada : 1,20

Pollo : 2,69

Carne picada : 3,86

Queso : 1,99

Jamón york : 0,85

Sal: 0,45

Iverson Pernia confirma que todo esto hace un total de 15,18 libras (17,54 euros).

La publicación se ha llenado de comentarios y hay opiniones de todo tipo. «Londres es muy caro para vivir», ha escrito un hombre. En cambio, otro chico le ha dicho lo siguiente: «Me sorprende como eso en México tardas en ganarlo con el salario mínimo». «La comida es bastante más barata que aquí en Uruguay», ha indicado otra persona.