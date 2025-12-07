Una española consigue llegar al Líbano y cuenta la situación del país: «La gente haciendo vida normal...»

Líbano es un destino turístico poco conocido o incluso mal visto ya que su emplazamiento, entre Siria e Israel, hace que muchos lo eviten. Sin embargo, tiene una rica historia y cultura y paisajes impresionantes, sobre todo en sus playas. Además, Beirut ... , la capital, también tiene grandes atractivos por su mezcla única de lo moderno y lo tradicional, su gastronomía y su vida nocturna.

En todo caso, hay un gran desconocimiento sobre el país. Por ese motivo siempre resulta de gran interés cuando uno lo visita y puede contar su propia experiencia. Y esto es lo que acaba de hacer Beatriz, una 'tiktoker' de Valladolid aficionada a los viajes, y muchos de ellos en solitario, que está subiendo vídeos de su paso por Líbano.

Allí estuvo hace un par de meses y la creadora de contenido quedó impresionada con los contrastes encontrados, como la convivencia entre iglesias católicas y mezquitas o lo cosmopolita que es Beirut al tiempo que tiene intactos restos de la dura guerra civil que vivió hace unas décadas. Ahora ha subido un vídeo de ese viaje en su TikTok (@birkin_and_backpack), que supera las 27.000 visualizaciones.

«Aunque lo parezca....»

«¿Es seguro viajar a Líbano?», se pregunta ella por escrito al inicio del vídeo. Beatriz empieza asegurando que «no están en guerra aunque lo parezca» y lo dice porque encuentra por el centro de Beirut edificios medio destruidos. Ella misma confirma que los «edificios dañados son de la guerra civil que terminó en 1990».

🇪🇸La mayor duda respecto al Líbano y lo que más me preguntan es si es seguro viajar ahora a este país y la respuesta es sí! * Salvo en el Sur de Sour ( o Tiro o Tyre) donde aún puede haber conflictos , por el resto del país se puede viajar sin problema . * Vas a ver a la gente haciendo vida normal en Beirut o Trípoli : cafés, bazares y restaurantes llenos . Y puedes viajar en transporte público de un lugar a otro y visitar maravillas como Balbeek, Tiro o hacer senderismo en Bisharri * * 🇺🇸The biggest question I get about Lebanon, and what I'm asked most often, is whether it's safe to travel there now, and the answer is yes! * Except for South Sour (also known as Tyre), where there may still be conflicts, the rest of the country is safe to travel through. * You'll see people going about their normal lives in Beirut and Tripoli: cafes, bazaars, and restaurants are full. And you can travel by public transport from one place to another and visit wonders like Baalbeek and Tyre, or go hiking in Bisharri.

Más allá de esa herencia tan visible, la española también destaca que a simple vista se ve como «distintas religiones conviven en paz y vas a ver a la gente haciendo vida normal». Las imágenes de locales modernos y llenos de gente disfrutando de un agradable rato lo confirman y ella misma apostilla que está lleno de «restaurantes y cafés llenos».

También percibió la normalidad en el bazar, donde había mucha gente curioseando. Bea añade que «incluso puedes viajar en transporte público y visitar maravillas como Baalbek o Tiro», que son dos de los atractivos turísticos más importantes del país porque conservan valiosos restos romanos. El transporte público al que se refiere y muestra, por cierto, son furgonetas que para nada se parecen a los taxis típicos españoles pero la 'tiktoker' deja entrever que son seguros y muy útiles.

La joven también añade que se pueden hacer interesantes rutas de senderismo en la zona de Bisharri. Tras su resumen de atractivos lanza un claro mensaje final para responder a la pregunta que más le suelen hacer sobre Líbano: «en conclusión, es seguro». «Salvo en el Sur de Sour (o Tiro o Tyre) donde aún puede haber conflictos, por el resto del país se puede viajar sin problema», puntualiza ella por escrito.

Centenares de personas han comentado la publicación y, mientras que algunos temen que el país tenga problemas de seguridad, por lo general muchos internautas destacan la belleza y la buena experiencia que les quedó del viaje por allí.