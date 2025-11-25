Suscribete a
Vuelve la tensión a la frontera entre Israel y el Líbano: «La próxima guerra durará dos semanas y acabará mal»

Los vecinos han regresado a sus casas al norte de Israel, avispero de Oriente Próximo, pero viven encajonados entre tres frentes: Líbano, Irán y Siria. Con el recuerdo aún vivo de los últimos combates, saben que el conflicto puede prender de nuevo

Edificio destruido por Hizbolá cerca de la frontera con el Líbano
Edificio destruido por Hizbolá cerca de la frontera con el Líbano CHAPU APAOLAZA
Enviado especial a Misgav Am, norte de Israel

Después del 7 de octubre de 2023, casi todos los vecinos de Guideon Harari abandonaron su pequeño 'moshav' (aldea cooperativa) y se fueron a otras partes del país. La franja norte de Israel quedó suspendida en un vacío sin gente de arbustos que ... crecían por las calles, cristales polvorientos, contraventanas cerradas a cal y canto y piscinas sin agua. Aquellas casas de la colina las controlaba Hizbolá y desde ellas disparaban regularmente cohetes de los que no avisaba ninguna alarma.

