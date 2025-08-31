Una joven española aclara si es peligroso viajar sola a Marruecos: «Si no os sentís cómodas...» La joven ha contado, desde su experiencia, cómo se sintió en el país africano

Aunque el otoño meteorológico ya ha comenzado, muchos esperan a coger sus vacaciones en septiembre. Los motivos pueden ser variados como precios más económicos o mayor tranquilidad.

Uno de los destinos más populares de los últimos tiempos para viajar desde España es Marruecos. Ante quienes se plantean la duda de viajar al país o no, una española que estuvo visitándolo hace un año subió un vídeo en el que explica su experiencia viajando a Marruecos siendo mujer y resolviendo algunas cuestiones como si es peligroso viajar sola.

La experiencia de una joven en Marruecos

Marta, la joven autora del vídeo, confiesa que le surgió la duda antes de emprender su viaje. «Nunca había ido y después de escuchar tantos comentarios negativos toda mi vida decidí plantarme y comprobar cuál es la realidad», asegura.

Lo primero que señala es que «hay que dejar los prejuicios» y se muestra contundente desde su experiencia: «Es un país seguro». Afirma que «en ningún momento» se sintió insegura «ni mucho menos acosada».

«La gente en general es amable, respetuosa y hospitalaria», añade. En cuanto al idioma esta joven asegura que muchas personas hablan español porque «es un destino bastante turístico» y además ponen intención de entenderse. «Si no os sentís cómodas en algún momento o no queréis hacer algo en algún momento, no lo hagáis», advierte.

«Eso sí, os aconsejo que viajéis siempre con internet para poder mantener contacto con vuestra familia y amigos», indica. Asimismo, incide en que una de las cosas más importantes es dejarse guiar «por el sentido común y el instinto». Es por ello que esta joven sí recomienda el país porque, según su experiencia, todo transcurrió de manera normal.

Han sido muchas las reacciones que ha generado la publicación, entre ellas, las de muchas mujeres que han tenido la misma duda a la hora de viajar al país africano.

«Marrakech es muy seguro, pero no todo Marruecos es así», comenta una. Otra añade que «como en cualquier lugar del mundo tienes que tener precauciones». En este sentido, hay diversidad de opiniones según las experiencias personales y lugares visitados.

Los consejos del Ministerio de Exteriores sobre Marruecos

El Ministerio de Exteriores tiene en su página web algunas recomendaciones para quienes vayan a viajar a Marruecos o se planteen hacerlo.

«En términos generales, Marruecos es un país seguro para el viajero», subraya Exteriores. Asimismo recomienda «viajar con precaución».

Detalla que debido a la situación internacional actual y en particular por «la inestabilidad en la región vecina del Sahel» no se puede descartar, en esa zona, algún tipo de ataque.

En cuanto al viaje en sí mismo «se recomienda ser extremadamente prudente respecto de posibles compañías accidentales de desconocidos y recurrir, en la medida de lo posible, a los servicios de guías oficiales registrados». Por estos motivos, Exteriores cataloga como lugares a evitar zonas militares y desérticas sin señalización. En cuanto al riesgo medio advierte que es «conveniente evitar viajar solo o en grupos pequeños por zonas rurales aisladas».

«Si se viaja por zonas desérticas o zonas rurales poco pobladas, es recomendable hacerlo en más de un vehículo y de preferencia todoterreno», añade. Además, subraya tener especial precaución en zonas montañosas del Rif alrededor de unos 50 kilómetros de Ketama. El resto de zonas las cataloga sin problemas.