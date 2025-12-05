Un experto en ciberseguridad lanza un aviso a quienes se conectan a redes wifi públicas: «Tus datos viajan por el aire sin 'escudo'»

El puente de diciembre es uno de los que más movimiento de viajeros registra. La proximidad de las fechas navideñas hacen que muchos opten por viajar tanto por España como por el extranjero para comprar los regalos o, por ejemplo, para ver la decoración ... y los típicos mercadillos que se instalan en las ciudades.

Durante el tránsito y con el ánimo de no gastar datos, algunos siguen descuidando su ciberseguridad y se conectan al wifi de redes públicas. Los expertos en ciberseguridad tienen una respuestas clara: lo mejor es evitarlo.

Un experto en ciberseguridad lanza un aviso a quienes se conectan a redes wifi públicas

Los riesgos son muchos ya que estas redes no suelen estar encriptadas «lo que significa que la información que envías y recibes no está protegida». Alex Bryszkowski, emprendedor y vicepresidente de B2B de Holafly, una marca de eSIMs, señala que «cuando te conectas a una red pública, tus datos viajan por el aire sin un 'escudo' de protección».

El emprendedor avisa de que «un ciberdelincuente con los conocimientos adecuados puede interceptar esa información y ese punto es aún más relevante si se trata de un viaje de trabajo». Entre lo que puede quedar al descubierto se encuentran contraseñas de redes o datos de tarjetas bancarias. Incluso, como señalan desde esta firma, los ciberdelincuentes son capaces de crear cuentas falsas con nombres parecidos a los de las cadenas para enganar a quienes se conectam: «El dispositivo puede verse amenazado con virus o programas espía, comprometiendo toda tu información personal».

Asimismo, Bryszkowski destaca que el uso de eSIMs son «un cambio de juego para los viajeros». Estas tarjetas virtuales «ofrecen la libertad de estar conectado sin los riesgos de las redes públicas ni el agobio de tener que ir de sitio en sitio buscando internet» con una «inversión mínima». Incluso, lo recomiendan a empresas para sus trabajadores para que puedan «aumentar la seguridad en viajes de trabajo».

«Es una inversión muy baja que asegura seguridad, conexión y tranquilidad durante todo el viaje», resume el directivo.