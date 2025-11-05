Un español que se acaba de mudar a Japón explica cómo se está adaptando a vivir allí: «Debo ser más previsor»

Japón engancha por su cultura única y especial y la admiración por el país, sumada a las oportunidades de futuro que ofrece, acaba provocando que muchos se animen a mudarse allí. A pesar de las diferencias idiomáticas, es relativamente fácil conseguir buenos trabajos, especialmente ... en sectores tecnológicos o de negocio internacionales, y una alta calidad de vida.

Esto es lo que acaba de hacer Fran, un joven de 26 años en Sevilla que lleva un mes en Tokio. El joven, que es ingeniero informático y que empezó a trabajar allí en desarrollo de software a la semana de llegar, se acaba de abrir un perfil en TikTok (@franenjapon) para narrar, con un estilo muy particular, sus peripecias allí, que no son pocas. «Poco a poco me voy adaptando al ritmo de vida...», explicaba en su primera publicación.

Hace unos días, Fran explicó cómo había cumplido con su sueño de mudarse allí y cómo había conseguido trabajo siendo extranjero y sin saber japonés y ahora está arrasando con otro vídeo en el que hace un balance de su primer mes con empleo. «El ritmo es muy diferente al de España pero creo que va bastante con mi estilo de vida», asegura él, en una publicación que supera las 90.000 visualizaciones.

«Está siendo complicado»

«Ya estoy prácticamente asentado, sigo con la búsqueda de piso, que está siendo complicado, pero creo que para noviembre por fin tendré mi hogar», vaticina el joven, que va enseñando fragmentos de su día a día. Durante la secuencia de imágenes, Fran habla poco y se va limitando a contar sus rutinas por escrito, empezando por calzarse a la hora de salir de casa, poco antes de las 8.30 horas para ir a trabajar.

#vivirenjapón #Japón #Japón2025 #trabajarenjapon ♬ sonido original - franenjapon @franenjapon Primer mes en Japón 🇯🇵 Poco a poco me voy adaptando a la vida aquí, el ritmo es muy diferente al de España pero creo que va bastante con mi estilo de vida. Ya estoy prácticamente asentado, sigo con la búsqueda de piso, que está siendo complicado, pero creo que para noviembre por fin tendré mi hogar, probablemente el siguiente vídeo sea visitando el que puede ser mi próximo apartamento! Cualquier pregunta podéis dejármela en comentarios o por privado e intentaré responderos cuanto antes! #vidaenjapon

Él comenta, mientras va en Metro, que «poco a poco me voy haciendo a la vida aquí» y que en este primer mes se ha concentrado mucho en el trabajo pero está «muy contento con cómo va todo». Enseña lo que es ir a la oficina en hora punta y cómo se va llenando el vagón en el que viaja y se muestra a la espera de una reunión que tiene en la que le tienen que dar 'feedback' de sus primeras semanas allí.

El día en que hizo el vídeo, un viernes, era Halloween y había quedado para salir por la zona de Shibuya con sus amigos y además estaba contento porque el siguiente lunes era fiesta y podría «descansar y seguir con la búsqueda del piso». Fran llega a las 9.06 a su oficina, siendo de los primeros, y ya sobre las 12 horas, a su hora de comer, muestra cómo la cantina de su trabajo ha decorado de Halloween la comida, con un fantasma que parece ser de huevo.

A las 17.35 horas, y tras un 'feeddack' que cree que ha sido bastante positivo, acaba su jornada laboral y entonces se encuentra con que se pone a llover. «Se me olvidó el paraguas», explica él al ir hacia el Metro de vuelta a casa: la lluvia va a peor y acaba teniendo que correr para mojarse el mínimo posible. «Debo ser más previsor», es su reflexión final tras haber pasado unos diez minutos mojándose por la calle.

Fran ha recibido varios comentarios, entre ellos el de un internauta que le pregunta si no encontró puestos de paraguas en las estaciones. «Mi parada no tiene, jeje es una estación pequeñita», especifica. «Tenías un montón de paraguas en la entrada...», le recuerda otro seguidor, lo que ha interesado mucho.