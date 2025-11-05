Una cubana enseña cómo es un hospital en su país: «No hablo de las condiciones. Hablan por sí solas»
Muestra cómo es su trayecto hasta el centro y el aspecto del lugar
Cuba es un país con muchos problemas conocidos y evidentes. Sin embargo, durante décadas, su sistema sanitario se ha presentado como un ejemplo de eficiencia pese a las limitaciones económicas, pero ¿cómo es realmente un hospital cubano por dentro?
Sobre este tema ha hablado ... la usuaria de TikTok @zami_suarez6, una joven cubana que lleva casi dos años en tratamiento oncológico. En uno de sus vídeos más recientes, la joven muestra cómo es su trayecto hasta el hospital y el aspecto del propio centro donde acude a sus revisiones médicas.
Entorno urbano deteriorado
En su vídeo, la joven comienza explicando que cada visita al hospital le genera «miedo y estrés». Su viaje empieza en el bicitaxi, un medio de transporte muy habitual entre los cubanos por su bajo coste y su disponibilidad. Mientras recorre las calles, muestra el entorno urbano que rodea el hospital: baches, basura acumulada y un ambiente gris que contrasta con la alegría que —dice— solía caracterizar a su país. «Extraño ver la alegría del cubano en sus calles», confiesa.
Frente al hospital, se ven puestos de venta improvisados y vehículos de todo tipo. Tras varios días de lluvia, el agua se acumula en los huecos del asfalto, algo que, según explica, favorece la proliferación de mosquitos.
Ya dentro del hospital, la joven se pone el «nasobuco» (la mascarilla), aunque lamenta que muchas personas no lo hagan. Prefiere no entrar en detalles sobre las condiciones sanitarias del edificio, asegurando que «hablan por sí solas». En las imágenes se aprecian zonas deterioradas y un evidente estado de abandono.
Pese a todo, dentro del centro oncológico, la situación mejora. Es un espacio más tranquilo y, según cuenta, con cierta limpieza y un ambiente humano que lo compensa todo. «Los médicos y enfermeras son un amor», asegura.
