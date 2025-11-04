Una española que emigró a Noruega hace 10 años hace balance de las cosas buenas y malas: «Lo que duele...»

Muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades en España, deciden hacer las maletas y probar suerte en el extranjero. Uno de los destinos más populares de los últimos años es Noruega, un país que ofrece estabilidad, buenos salarios y una alta calidad de vida, además ... de estar relativamente cerca de España en avión.

Sobre este tema ha hablado recientemente la creadora de contenido @Allonoruega, una joven española que lleva ya diez años viviendo en el país nórdico y que se dedica a compartir en redes sociales su día a día como emigrante. En una de las publicaciones más recientes de su cuenta, hace balance de la década que lleva en Noruega y decide ser, según sus propias palabras, «brutalmente honesta» sobre lo que ha supuesto esta etapa de su vida.

En el vídeo, la joven empieza destacando todo lo bueno que le ha dado el país. En primer lugar, subraya que consiguió una independencia económica real, algo que en España le parecía imposible. «Gané calidad de vida y muchísima tranquilidad», explica. También habla de la riqueza personal que supone ver el mundo desde fuera, algo que, según ella, «te cambia para siempre».

Otro de los grandes logros que menciona es la confianza personal que ha ganado con el paso del tiempo. Asegura que adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y construir una vida lejos de casa le ha hecho sentirse capaz de todo. «Si he sido capaz de hacer lo que hice, soy capaz de cualquier cosa», afirma.

La cara amarga de emigrar

Sin embargo, su reflexión no oculta la parte amarga. La joven reconoce que vivir lejos también implica perder mucho: fiestas familiares, aniversarios, fechas importantes… Confiesa que ha pasado «muchas Navidades sola, llorando frente al televisor, deseando estar con mi familia».

También habla de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Ni en España ni en Noruega siente que tenga un hogar. «En España soy la que se mudó a Noruega, y en Noruega soy la española», resume. La distancia, dice, también le ha arrebatado el contacto cotidiano con su familia y la información sobre lo que realmente pasa allí: «las cosas importantes llegan, pero a cuentagotas».

A pesar de todo, la joven concluye que no se arrepiente de su decisión ni piensa volver a España. Reconoce que emigrar duele, pero entiende ese dolor como algo necesario. «Emigrar no es ganar o perder, es elegir un tipo de vida frente a otro», sentencia.