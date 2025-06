Una experta en limpieza da un truco casero para mantener los armarios limpios y con buen olor todo el año: «Huele a recién lavado»

Cuando llega el calor llega el momento del cambio de armarios. Aunque la mayoría de las personas ya lo han hecho debido a que las altas temperaturas se han instalado desde hace algunas semanas, muchas personas aprovechan estos días para higienizar algunos espacios poco a poco.

En este sentido, uno de los retos es mantener los armarios, cajones o somieres en perfectas condiciones para que la ropa mantenga su calidad durante todos los meses que va a estar guardada.

María Fernández, conocida en redes como 'María Nordic House', compartió el pasado año una rutina del hogar para mantener los armarios limpios y con buen olor.

La rutina para mantener armarios y cajones limpios y con buen olor

El primer paso que realiza es meter una toallita de secadora, por ejemplo, en los bolsillos de los abrigos o entre la ropa «para que siempre tenga buen olor». Para el canapé, donde muchas personas guardan la ropa que no es de temporada, esta experta en limpieza realiza una mezcla que, entre otras cosas, evita que las polillas se puedan sentir atraídas y destrocen la ropa si se cuelan.

En un táper mezcla bicarbonato con unas gotas de aceite esencial de lavanda. Le hace unos agujeros o unos cortes a la tapa y lo introduce dentro.

«A los protectores de las sillas les pongo mi perfume favorito y los pego dentro de los cajones», destaca. Asimismo, con detergente en perlas en unas bolsitas hace ambientadores caseros.

También, esta experta cuenta que es posible que la ropa huela bien durante todo el año con un ambientador textil que ella misma hace. Para ello, en un bote pulverizador mezcla un tercio de agua, un tapón de suavizante y un chorro de alcohol. «La puedes usar para perfumar el sofá, los textiles de la cama, a mi me encanta pulverizar sobre la ropa en el armario, o cuando me pongo una prenda que no se mancha y la vuelvo a guardar para que huela a recién lavado», destaca.

Algunas usuarias han agradecido el truco ya que lo consideran muy útil para no tener que lidiar con olores indeseados en cajones o en sitios que vayan a estar cerrados mucho tiempo. Entre las preguntas más frecuentes se encuentra qué tipo de alcohol hay que utilizar para la mezcla casera del perfume que se puede pulverizar sobre la ropa.