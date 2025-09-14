Unos doctores explican qué hay que hacer cuando una persona se atraganta: «Lo importante es saber cuándo...»

Unos doctores explican qué hay que hacer cuando una persona se atraganta

Los atragantamientos son la tercera causa de muerte accidental en España, superando incluso a los accidentes de tráfico y con miles de casos cada año. Por eso, es clave saber cómo reaccionar cuando alguien se está ahogando y qué pasos seguir para intentar salvarle la vida.

Sobre este tema ha hablado recientemente el Dr. Felices, un joven médico muy activo en TikTok que comparte consejos sobre salud y bienestar. En uno de sus últimos vídeos, junto a una compañera, ha explicado cómo se debe aplicar la conocida maniobra de Heimlich, además de qué hacer en las fases previas para evitar empeorar la situación.

El primer punto que destaca es que no siempre hay que lanzarse directamente a realizar el Heimlich. «Lo importante es saber cuándo hacerlo», advierte el médico. Si la persona está tosiendo, significa que todavía pasa aire por la vía respiratoria y que la obstrucción es parcial. En ese caso, lo adecuado es animar a seguir tosiendo y vigilar la evolución, ya que intentar dar golpes en ese momento podría empujar el objeto más abajo y provocar un bloqueo completo.

¿Qué ocurre si la persona ni tose ni respira?

El escenario cambia por completo si la persona no tose ni respira. Aquí hablamos de una obstrucción total y, por tanto, de una situación crítica. Lo primero es llamar al 112 y poner el teléfono en altavoz para poder recibir instrucciones profesionales mientras se actúa. «Es mucho mejor que lleguen cuando ya has salvado una vida que tener que lamentar una pérdida», resume el Dr. Felices.

Mientras esperamos la ayuda, el primer paso son cinco golpes firmes entre las escápulas (la parte alta de la espalda), aplicados con la palma abierta y el talón de la mano. Este gesto busca desplazar el objeto que está bloqueando la vía aérea y, en muchos casos, puede bastar para resolver el atragantamiento.

Si esto no funciona, llega el momento de la maniobra de Heimlich. Consiste en colocar el puño cerrado justo debajo del esternón, evitando presionar directamente sobre el hueso, y con la otra mano empujar con fuerza en un movimiento hacia dentro y hacia arriba, como si dibujáramos una J. El doctor incluso propone una regla mnemotécnica: «maniobra de JJJJJeimlich», para recordar la forma correcta de ejecutar la presión.

#salud #maniobra #heimlinch #salvarvidas ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices Aprende a hacer la maniobra de Heimlich, la técnica que te puede salvar la vida en un atragantamiento Tan importante como saber hacerla es saber CUÁNDO hacerla, pues hacerla cuando no es adecuado, puede empeorar la situación 🥵 Te explicamos todo lo que necesitas para hacerla correctamente, puedes salvar una vida ❤️ Enhorabuena si has ayudado a alguien con ella, cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte para salvar a muchas personas! 🥰 #medicina

En caso de que ni los golpes ni el Heimlich logren desalojar el objeto y la persona pierda la conciencia, la única opción es iniciar una reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que lleguen los servicios de emergencia.