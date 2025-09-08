Una madre, indignada por la falta de conciliación que hay en España: «Es un privilegio cuando debería ser un derecho»

La falta conciliación es una de las cosas que quita el sueño a los españoles. Y no es para menos en un país en el casi la mitad de la población adulta duerme mal. Conciliar el trabajo con la familia en España es una asignatura pendiente y cada vez más difícil. Las responsabilidades familiares tienen sus efectos en el bienestar de los trabajadores, así como en su rendimiento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recopilados por Infojobs, el 37,8% de las personas con hijos ha tenido que modificar su jornada o reducir horas para conciliar. Una cifra que se incrementa en el caso de las mujeres.

Otros resultados indican que seis de cada diez padres y madres tienen dificultades para compaginar su vida profesional con el cuidado y la educación de los hijos. Conciliar, es sobrevivir.

La mayoría de los encuestados - en este caso en un estudio elaborado por Edenred - opina que las empresas no dan las suficientes facilidades para revertir esta situación. Y es algo que todavía hoy les afecta más a ellas. El mismo informe concluye que siete de cada 10 mujeres encuentra impedimentos para conciliar.

Marta Huidobro, creadora de contenido sobre maternidad y crianza, expone en uno de sus últimos vídeo en Tik Tok el problema que viven muchas mujeres que acaban de ser madres en nuestro país. «Se acabaron los días de maternidad, los de lactancia, las vacaciones no disfrutadas...mi bebé tan solo tiene cinco meses y según el sistema debería ir a la escuela infantil», apunta esta profesora de música en la plataforma digital, en la que ahonda sobre su propia experiencia como madre en distintas publicaciones.

«No me quiero separar de él aún y he decidido cogerme una excedencia hasta que cumpla un año», explica la joven valenciana, que se acoge a este derecho del trabajador que implica la suspensión temporal del contrato laboral, lo que significa que deja de prestar servicios y de recibir salario durante ese periodo de tiempo.

Así es el permiso de maternidad en España

En España, el permiso de maternidad -ahora llamado permiso por nacimiento y cuidado del menor- se ha ampliado a 19 semanas para cada progenitor, con una aplicación retroactiva para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024, según el Real Decreto-ley 9/2025. Este permiso se divide en 6 semanas obligatorias y continuas inmediatamente después del parto, 11 semanas adicionales que pueden tomarse de forma discontinua hasta que el niño cumpla un año, y 2 semanas más de disfrute voluntario hasta que el menor cumpla 8 años.

«La conciliación en España es un privilegio y tiene que ser un derecho»

Y es que como bien dice Marta en su grabación, la crianza «necesita tiempo, apoyo y políticas que estén a la altura, por no decir que los bebés deberían tomar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses ¿cómo lo hacemos?», se pregunta, no sin antes advertir que no se trata de juzgar a las familias que llevan a sus bebés a las escuelas infantiles, «cada una elige la opción que más le conviene». «Las opciones deberían ser posibles, reales y sostenibles para todas las familias, yo he decidido quedarme en casa renunciando a muchas cosas», sostiene la creadora de contenido.

«Quedarte en casa cuidando de tu bebé también es un trabajo, también es importante y también suma», sostiene Marta, que ahonda en que es una opción que no pueden permitirse todas las familias, y es por eso que «en este país la conciliación está completamente rota; es un privilegio cuando debería ser un derecho».

El 87% de las mujeres renuncia a algún aspecto de su trayectoria laboral al ser madre por «no poder llegar a todo» y «cuidar de su salud mental», según se desprende de la encuesta 'Sin madres no hay futuro', presentada por la Asociación Yo no Renuncio del Club de Malasmadres.