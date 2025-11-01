Una chilena que vive en España señala el rasgo de los españoles que más le gusta: «No das pie a que...»

Comenzar una nueva vida en otro país no es nada fácil. Las costumbres y tradiciones son muy diferentes entre unos territorios y otros, lo que lleva a experimentar los llamados choques culturales. Estos se producen en cualquier lugar como en la calle, en ... la oficina, en el colegio, en los restaurantes o, incluso, en los supermercados.

Por ello, todo aquel que se muda a España alucina con algunos aspectos de nuestra cultura. Esto es lo que le ha ocurrido a Maite Leturia, una chilena que reside en nuestro país. La joven ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok contando aquello que más le gusta de los españoles.

Lo que más le gusta a una chilena de los españoles

Maite Leturia suma más de 90.000 seguidores en TikTok y se dedica a mostrar en esta plataforma cómo es su día a día en España. En una de sus publicaciones, la chilena ha indicado qué es lo que más le llama la atención de los españoles y, en general, de la cultura de nuestro país. «Me encanta lo directos que son. Los españoles no se andan con rodeos. No le dan mil vueltas para decirte las cosas», asegura.

Para comprender mejor esto, la chilena ha puesto un ejemplo: «Llevas a tu hijo al colegio. Ves a otros padres que conoces y te dicen 'hasta luego'. Ese es el saludo. De saludito de entrada te dicen adiós. No vamos a intercambiar más palabras. Solamente un saludo cordial. Me encanta», explica.

Maite indica que en Chile lo normal es preguntar qué tal va todo. No obstante, señala que esto no le gusta nada. «Es una cosa falsa. Realmente a nadie le interesa», comenta.

La chica valora que en España no se dé pie a que continúe la conversación. «Es un ahorro de tiempo y cinismo», declara.