Un carnicero explica cómo hace las albóndigas para que no le queden secas: «Que se deshagan en tu boca»

La cocina de toda la vida tiene algo especial que nos puede transportar a casa o a un recuerdo solo con oler o saborear algún plato.

Esta manera de cocinar suele tener presentes los trucos de la abuela, las recetas que se heredan de generación en generación y el toque personal de cada uno que convierte una receta en algo especial para sentarnos con quienes queremos a la mesa.

Entre esos clásicos que nunca fallan están las albóndigas, un plato tradicional que casi siempre es un éxito entre grandes y pequeños. Pero que se trate de una receta de toda la vida no quiere decir que sea fácil que nos quede deliciosa, ya que, por ejemplo, suele ser algo complicado que las albóndigas queden tiernas y jugosas.

Es por ello que un carnicero que se hace llamar en TikTok 'El As Carnicero', ha querido compartir su truco para que las albóndigas no resulten secas y queden tan suaves que se te deshagan en la boca.

La receta de un carnicero para que las albóndigas no queden secas

El profesional enseña su receta para «preparar unas buenas albóndigas» con las que te asegurarás que queden bien jugosas: «He mezclado un kilo de carne picada mizta con un huevo, perejil y ajo fresco, sal, pimienta y un trozo de pan con leche y he hecho estas pelotas», muestra el carnicero a la cámara.

Después indica que, una vez las pasa por harina, «las he frito un poquito para dorarlas, he pochado en una olla toda la verdurita que a mí me gusta con us vino blanco y ahora añado las albóndigas, que las dejo 45 minutos», sigue explicando.

Así, el carnicero asegura que, pasado el tiempo indicado para cocinar las albóndigas, estas quedarán con una «pintaza» y estarán listas «para que se deshagan en tu boca».

Para finalizar, el profesional asegura que, además de cocinar las albóndigas con verduras y vino blanco, a él le gusta acompañarlas de unas buenas patatas fritas, quedando un plato completo, sabroso y con una carne bien jugosa.