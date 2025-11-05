Carlos Herrera, alto y claro tras conocerse que el nuevo alcalde de Nueva York es musulmán y socialista: «Va a multiplicar todos los males»

Zohran Mamdani ha hecho historia este martes al convertirse en el primer alcalde electo musulmán de Nueva York tras vencer en las elecciones de la mayor ciudad de Estados Unidos. Con tan solo 34 años, el demócrata, firme opositor de las políticas ... del presidente Donald Trump, será también el edil más joven en gobernar en la Gran Manzana durante el último siglo.

«Soy joven, pese a mis esfuerzos para envejecer. Soy musulmán. Soy un demócrata socialista. Y lo peor de todo, me niego a pedir perdón por nada ello», dijo durante la fiesta de celebración tras vencer a su principal rival, Andrew Cuomo, el exgobernador del estado de Nueva York, ante el que obtuvo más del 50% de los apoyos.

Desde que se conociera la rigurosa victoria de Mamdani, las reacciones en la prensa internacional no han hecho más que llegar. También en España, donde la noticia de la elección del primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York ha causado cierta expectación en cuanto a lo que supondrá para el futuro de la ciudad.

Uno de los periodistas que no ha dudado en dar su opinión ha sido Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE'. El locutor radiofónico de la cadena COPE ha abordado la elección de Zohran Mamdani durante su habitual editorial, donde ha dejado claras las dudas que supone haber elegido a un perfil izquierdista como el suyo.

La opinión de Carlos Herrera sobre Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

«La noticia de esta madrugada es que la ciudad de Nueva York ya tiene el primer alcalde musulmán de su historia, un anticapitalista declarado. Bueno, él dice socialista, Trump le llama comunista», ha comenzado recordado el presentador de radio durante su monólogo matinal.

Para Herrera, resulta llamativo que «la ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas» vaya a tener ahora «un alcalde musulmán» tras la victoria de Mamdani. Un «perfil izquierdista» que se encuentra muy cercano al de Alexandria Ocasio-Cortez, la representante de Estados Unidos por el 14.º distrito congresual de Nueva York desde 2019.

«La ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas tiene un alcalde musulmán» Carlos Herrera Presentador de 'Herrera en COPE'

El presentador considera «curiosa» esta victoria porque Nueva York «es la ciudad con más millonarios del mundo»: «Esa ciudad que casi se la carga el incompetente alcalde que tuvo, Bill de Blasio, en sus dos mandatos, acaba de elegir a un tipo que puede rematar directamente la jugada».

A ojos de Carlos Herrera, el nuevo alcalde de Nueva York «va a multiplicar todos los males». «Igual adelantamos situaciones e igual es el hombre que resuelve el problema de la vivienda en Nueva York, pero me da a mí que no tanto», señala el periodista andaluz.

De hecho, el presentador vaticina que a la Gran Manzana le puede pasar «lo que le ha pasado a Londres». «En Londres ha bajado la propiedad inmobiliaria en general, de lujo en particular, y eso seguramente puede pasar en Nueva York. No solo está perdiendo población de altos ingresos, se está marchando la clase media alta», asegura.

Por tanto, Herrera sentencia que «va a ser una historia muy interesante seguir de cerca a este hombre de 34 años nacido en Uganda, alcalde de Nueva York».