Carlos Herrera, alto y claro tras conocerse que el nuevo alcalde de Nueva York es musulmán y socialista: «Va a multiplicar todos los males»

El periodista ha vaticinado lo que sucederá en la ciudad estadounidense tras la elección del edil demócrata, gran opositor de Trump

Zohran Mamdani, ganador en las elecciones a la alcaldía de Nueva York: socialista, inexperto y musulmán

M. A.

Zohran Mamdani ha hecho historia este martes al convertirse en el primer alcalde electo musulmán de Nueva York tras vencer en las elecciones de la mayor ciudad de Estados Unidos. Con tan solo 34 años, el demócrata, firme opositor de las políticas ... del presidente Donald Trump, será también el edil más joven en gobernar en la Gran Manzana durante el último siglo.

