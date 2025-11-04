Suscribete a
Zohran Mamdani, favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York: socialista, inexperto y musulmán

Este candidato del Partido Demócrata apuesta por políticas radicales como el vaciado de las cárceles, nacionalizaciones masivas o la salida de la OTAN

Andrew Cuomo, la desgastada figura del 'establishment' que busca parar a Mamdani en Nueva York

Nueva York decide hoy si se pone bajo un socialista musulmán

La mafia de Nueva York ya no es la de 'El Padrino': poca sangre y mucha tecnología

Hijo de padres indios, nacido en Uganda y criado en Nueva York desde los 7 años, Mamdani se formó entre la élite progresista y cultural de la ciudad
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Zohran Mamdani, el gran favorito para ganar la elección a la alcaldía de Nueva York de este martes, es la sensación política de este año en EE.UU. Llega con la ambición de dar un vuelco -esperanzador para algunos, peligroso para otros- a la mayor ... ciudad del país.

